O grupare care talharea persoanele in varsta a fost prinsa in Bucuresti, dupa ce a facut doua victime, anunta Politia Capitalei. Hotii ii urmareau pe batrani pana in scara blocului, iar acolo cereau pomana, pretext sub care au reusit sa intre in casele acestora.

"Politisti ai Sectorului 3, aflati in desfasurarea unor activitati operative, au observat in cursul diminetii trei persoane, doua femei si un barbat, cunoscuti cu preocupari infractionale.

Cele doua femei au fost observate cum s-au deplasat in mod constant in spatele unui barbat in varsta, ce mergea cu ajutorul unui cadru, iar cand acesta a intrat in scara unui bloc, au patruns impreuna cu acesta in imobil. In scurt timp cele doua au iesit si au plecat cu un autoturism ce le astepta", se arata intr-un comunicat de presa.

Scenariu s-a repetat apoi cu un alt batran.

Politistii au intrat pe fir si i-au identificat pe cei doi barbati, ambii in varsta de 85 de ani. Acestia au declarat ca au primit cele trei persoane in casa pentru ca cereau pomana, dar ulterior au observat ca le lipsesc bani.

"Dupa plecarea acestora au observat ca din locuinta le-au disparut banii, 5.500 si respectiv 3.000 de lei. Imediat politistii aflati in teren au procedat la blocarea in trafic a autoturismului cu care se deplasau femeile. Cei trei ocupanti au incercat sa-si asigure scaparea prin fuga, dar au fost imobilizati. In urma perchezitiilor corporale, asupra celor in cauza, a fost gasita suma de 8.500 lei", transmite Politia.

Cei trei au fost retinuti, urmand sa fie cerut si mandat de arestare pe numele lor.

Cele doua femei, de 45 si respectiv 31 de ani, sunt cercetate sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, iar barbatul de 28 de ani pentru complicitate la furt calificat, dar si pentru conducere fara permis.

