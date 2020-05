Instantele paralele din Romania: Povestea fetei fortate sa se prostitueze a carei soarta a fost decisa de un stabor

Un politist cercetat pentru spaga

Arsenalul si masinile de lux

"Facea si 1.000 de euro/zi"

Se lauda ca-i poate corupe pe anchetatori

Bani pentru BMW X6

O punea sa doarma pe jos

Afacerea din Huddersfield

"Lovita in burta"

DIICOT: Clan interlop

Interlopul care a pierdut procesul a fost obligat la plata unei despagubiri de 2.500 de euro. Insa nu s-a lasat si a facut o plangere impotriva rivalului la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). A fost prima piesa care a stat la baza unei anchete de crima organizata care s-a soldat cu destructurarea uneia dintre cele mai cunoscute grupari din Giurgiu, clanul Didila.O grupare care, potrivit anchetatorilor, avea "afaceri" pe linie de proxenetism, trafic de persoane, contrabanda si spalarea banilor in Austria, Germania, Anglia, Cipru, Elvetia si Turcia.Liderul gruparii ar fi recrutat tinere, din medii defavorizate, prin metoda, pentru a le plasa in vederea practicarii prostitutiei pe teritoriul mai multor state europene, lasandu-le in grija legaturilor infractionale pe care le-a dezvoltat de-a lungul timpului, in vederea obtinerii de sume mari de bani.O metoda prin care tanara cade in capcana iubirii, iar din dragoste pentru barbat accepta sa se prostitueze. Totul pentru un viitor fericit, sa aiba bani pentru casa, masina, copii si viata linistita. Cand isi da seama ca este pacalita, este prea tarziu. Daca vrea sa plece, femeia este batuta/santajata si fortata sa se prostitueze in continuare.Gruparea s-ar fi ocupat si cu contrabanda cu bijuterii din aur, pe care interlopii le aduceau din Turcia si le comercializau intr-un magazin din Giurgiu.Mai multi membri ai clanului au fost retinuti saptamana trecuta de procurorii DIICOT, fiind acuzati de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, trafic de migranti, proxenetism, contrabanda, instigare la contrabanda, santaj, complicitate la trecerea frauduloasa a frontierei de stat si dare de mita.Printre acestia si liderii clanului: Ciprian Didila, Cristina Iulia Manole, zisa Maia, Catalin Didila, zis Directoru', Marius Simion, (fost Didila), zis Banghiu sau Mario, Ionel Marcu, zis John sau Chioru' etc.Din actele anchetei a reiesit ca o parte dintre membrii grupului infractional organizat au fost condamnati in statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv pentru infractiuni de proxenetism si trafic de persoane.In dosar este cercetat si un politist de frontiera, subinspectorul Adrian-Dorin Dontu, pentru favorizarea faptuitorului, luare de mita si divulgarea informatiilor secret de serviciu.In fata anchetatorilor, cei implicati in acest caz au negat acuzatiile.In urma perchezitiilor efectuate in Romania in acest caz au fost ridicate si indisponibilizare sumele de 18.700 de lei, 4.300 de euro, 100 de dolari, precum si 8 autoturisme de lux, o autoutilitara si 6 ceasuri.De asemenea, au fost depistate 4 pistoale cu munitie cu bila si gaz, o pusca cu aer comprimat - calibru 5,5, 23 de cartuse, 2 cutii de munitie cu bile metalice, 2 macete, o sabie tip samurai, mai multe cutite.La perchezitia din Marea Britanie au fost identificate doua femei exploatate de catre membrii gruparii.Dupa cum spuneam, totul a inceput in decembrie 2018, moment in care un proxenet din Girgiu, rivalul lui Ciprian Didila, nemultumit ca a pierdut procesul in fata judecatorilor rromi, s-a dus la DIICOT si a facut un denunt explicit.Era vorba de o tanara care pana in 2018 s-ar fi prostituat pentu Ciprian Didila, apoi l-ar fi parasit pe acesta in favoarea noului protector cu care a plecat in Austria si Germania. Didila ar fi sesizat staborul cu acest caz, iar judecatorii rromi au decis ca rivalul sa-i plateasca despagubiri pentru pierderea suferita. Suma de 2.500 de lire sterline."I-am luat smecheria," se lauda interlopul Didila.Potrivit denuntului facut la DIICOT, era voba de o tanara care a practicat prostitutia in folosul clanului Didila pe teritoriile Angliei, Germaniei, Elvetiei si Austriei in perioada 2012-2018, astfel obtinand sume de bani in cuantum de 1.000 de euro pe zi. In document se dezvaluiau si alte afaceri ilegale ale acestei grupari.A urmat ancheta procurorilor DIICOT. Marturiile femeilor, interceptarile telefonice si sumele de bani transferate din strainatate au scos la iveala ca clanul folosea metodapentru recrutarea victimelor, iar fetele erau plasate altor grupari din Europa.Unele victime vorbesc de droguri primite pentru a trece peste socul prostitutiei, dar si de cadouri in bijuterii de aur primite de la interlopi, care erau aduse prin contrabanda din Turcia - o metoda subtila de control, pentru ca proxenetii colectau de la acestea atat contravaloarea cadourilor oferite, cat si alte sume de bani."In cazul in care prostituatele nu ii inmaneaza sumele de bani solicitate sau sumele de bani produse nu se ridica la nivelul asteptarilor sale, ori acestea refuza continuarea practicarii prostitutiei in beneficiul sau,," explica procurorii DIICOT, in actele care in care cereau arestarea preventiva a membrilor acestei grupari.Anchetatorii arata ca membrii retelei aveau atributii bine stabilite: unii se ocupau de recrutarea prostituatelor, altii de cazare, transport, protectie sau chiar de spalarea banilor proveniti din prostitutie.Fetele au dat declaratii de victime la DIICOT in care au explicat rolurile pe care le aveau membrii gruparii. Una dintre ele povestea ca in 2015 ajunsese sa se prostitueze la strada in Londra si in Huddersfield, in zone de padure, iar Ciprian Didila, in mod obisnuit ii asigura protectia: "El statea aproape de mine, prin parcuri, iar in cazul in care aveam probleme cu clientii, el intervenea."Femeia a povestit ca, in medie, strangea aproximativ 300 de lire sterline pe zi din prostitutie si ca sumele de bani i le inmana lui Didila, care afirma in repetate randuri ca doreste sa-si achizitioneze un autoturism BMW X6.Timp de sase ani s-ar fi prostituat pentru clanul Didila, in perioada 2012-2018.Ea a mai mentionat ca deseori era agresata fizic de Ciprian Didila, deoarece nu mai dorea sa practice prostitutia. Acesta ar fi lovit-o in repetate randuri cu cutitul in zona picioarelor, precizand ca are un semn pe piciorul drept si doua pe piciorul stang de la loviturile de cutit. In plus, s-a intamplat sa o loveasca si cu autoturismul cand mergea cu viteza redusa.In momentul in care a avut o relatie cu un alt proxenet, fata a povestit ca a inceput sa fie batuta de Didila: "sa vezi cat te tin maine la munca", precizand ca a batut-o cu cureaua si a lasat-o sa doarma in baie.Un alt motiv pentru care a fost agresata fizic a fost acela ca i-ar fi transmis lui Ciprian Didila ca este obosita si o dor picioarele, motiv pentru care nu se mai poate prostitua stradal, acesta adresandu-i-se "stai ca iti arat, eu, pescarisme", lovind-o cu cureaua."Imi spunea sa dorm in baie, pe jos, pe gresie," povesteste tanara.Chiar daca a incercat sa plece din grupare, femeia a fost prinsa de interlopi in Giurgiu si batuta crunt in plina strada. "A prins-o si a lovit-o cu pumnii si picioarele, in special in zona fetei. Aceasta a cazut peste suportul de umerase. A prins-o intr-un colt, deoarece era si un gard viu. Nu avea unde sa fuga," povesteste un martor care a vazut intreaga scena.Ramura din Anglia a gruparii era coordonata de Catalin Didila, zis Directoru', potrivit marturiilor. Una din prostituate povesteste la DIICOT: "Acesta locuia in Huddersfield intr-o casa inchiriata de el de mult timp. Acesta locuia in acel imobil cu sotia lui, pe nume Mihaela.Mihaela practica prostitutia in acea casa inchiriata. Catalin nu muncea nicaieri. Lua bani de la sotia sa, din activitatea pe care o intreprindea. Casa e plina de prostituate".Fiecare dintre femei trebuia sa-i dea saptamanal Directorului suma de 250 de lire sterline: "Avea prostituate in toate camerele, carora le lua bani. Cand am fost eu, mai erau doua sau trei prostituate cu tot cu sotia sa".Pentru ca Directorul s-ar fi ocupat si de anunturile pe Internet, taxa era suplimentata cu alte 100 de lire sterline. "I-am dat lui Catalin aproximativ 4.500 de lire sterline. Eu nu am ramas cu niciun ban," spune o alta tanara.Marturiile unor tinere traficate sunt impresionante. Una dintre acestea a povestit ca a ajuns prostituata din dragoste pentru Marius Simion (fost Didila), zis Banghiu sau Mario. Acesta ar fi amagit-o ca vor construi impreuna o casa in Giurgiu si isi vor intemeia o familie. Asa a ajuns sa se prostitueze in Anglia.Toti banii, sume intre 400 si 800 de lire sterline/zi, erau opriti de membrii gruparii, iar ea primea doar sa-si cumpere tigari si bauturi energizante: "Prezervativele nu le cumparam. Erau anumite persoane care ne dadeau prezervativele, fiind din partea unor ONG-uri".Fata s-ar fi prostituat pana in luna a 7-a: "Didila Marius nu ma lasa sa imi cumpar haine pentru a nu da bani pe ele. Ma punea sa le fur din magazin".Deoarece nu a mai vrut sa se duca la strada, Marius Simion ar fi lovit-o cu piciorul in burta. Atunci a incercat sa sune la 112, dar clanul i-a interzis acest lucru: . "In acea seara nu am putut sa dorm din cauza durerii. Voiam sa sun in continuare la ambulanta, dar Marius nu m-a lasat".Fiica femeii s-a nascut cu un defect la unul dintre ochi, deoarece, spune aceasta, ar fi fost lovita in zona abdominala de Simion Marius in timp ce era insarcinata. Dupa ce a nascut, deoarece nu mai "producea" bani, Marius Simion i-ar fi impus sa comita infractiuni de furt din magazine.Dupa ce a nascut, femeia povesteste ca a fost transferata in Viena (Austria), acolo unde sef era tatal lui Marius Simion, pe nume Mircea Gheorghe, fost Didila, zis Felix. Copila sa a ramas in grija clanului, la membrii gruparii din Romania.Ea s-a prostituat in zona Bezirk 23, Perfektastrasee: "Aici produceam, in medie, 1.000 de euro pe noapte, bani pe care mi-i lua Didila Marius pentru a-si cumpara materiale pentru casa si pentru a-si lua masina".Procurorii DIICOT care au analizat acest caz sustin ca cei implicati in acest caz fac parte dintr-o grupare de criminalitate organizata, cu deosebita notoritate locala, incadrata in memoria sociala colectiva la notiunea de "clan interlop", care a actionat pe o perioada indelungata de timp, in vederea comiterii unei multitudini de infractiuni, cele mai multe dintre acestea generatoare de venituri ilicite impresionante."Maniera in care acestia au actionat contureaza o ierarhizare clara a gruparii criminale organizate, cu un mod de operare sustinut, acestia denotand persistenta infractionala si insistenta in valorizarea unei faime negative locale menita sa impuna o stare de teama continua populatiei si sa creeze o aparenta de intangibilitate din punct de vedere al aplicarii legii, indiferent de natura si gravitatea faptelor comise," acuza procurorii.Potrivit procurorilor, inculpatii trebuie sa fie invatati ca regulile de convietuire sociala sunt mai presus de propriul lor interes si este necesar sa le fie aratat ca astfel de atitudini nu pot fi tolerate sau acceptate de catre societate, reactia normala a societatii fiind aceea de a dori scoaterea, chiar si temporara, din mijlocul ei a unor astfel de indivizi.