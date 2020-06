Peste 4.500 de persoane condamnate pentru pedofilie si alte infractiuni sexuale au primit drept pedeapsa munca in folosul comunitatii in institutii publice, scoli, centre educationale si biblioteci

Sursa: Oana Bizgan

Oana Bizgan analizeaza aceste date in contextul in care rata de recidiva a acestor infractori este de 70%.Discutam de ani de zile despre legile justitiei, dar nu adresam fenomenele grave care distrug copilaria acestor copii si, mai mult, perpetueaza astfel de infractiuni. Mi-a fost atrasa atentia asupra unui astfel de caz, in care o persoana condamnata pentru proxenetism a fost trimisa de instanta sa presteze astfel de activitati la o scoala. Am vrut sa aflu daca sunt cazuri punctuale sau daca ne confruntam cu un fenomen mult mai larg", a declarat deputata independenta Oana Bizgan.Datele prezentate arata ca in primele luni din 2020 au fost inregistrate 339 de cazuri in care persoanele condamnate pentru act sexual cu un minor au fost condamnate sa presteze munca in folosul comunitatii, iar numarul cazurilor este in crestere fata de 2019 - 272 de cazuri, 2018 - 292 de cazuri, 2017 - 295 de cazuri, 2016 - 175 de cazuri, 2015 - 78 de cazuri, 2014 - 18 cazuri. De asemenea, in primele luni din 2020 au fost dispuse astfel de masuri pentru 289 cazuri de proxenetism, 177 cazuri de pornografie infantila si 78 de cazuri de viol.Cele mai multe cazuti de agresiune sexuala s-au produs in Bucuresti (90 cazuri, dintre care 50 cazuri de proxenetism), Buzau (62 de cazuri, dintre care 19 cazuri de pornografie infantila, 18 de act sexual cu un minor si 17 cazuri de proxenetism), Arges (54 de cazuri, dintre care 20 cazuri de proxenetism si 15 cazuri de act sexual cu un minor).Conform datelor Directiei de Probatiune din Ministerul Justitiei majoritatea dintre cei care au fost condamnati sa presteze munca in folosul comunitatii au fost gasiti vinovati de trafic de minori, proxenetism, viol, act sexual asupra unui minor, corupere sexuala sau pornografie infantila."Intr-o justitie independenta si dreapta nu exista astfel de decizii. Nu avem cum sa trimitem pedocriminalii si violatorii paznici la scoala! Tocmai ce am indreptat cazurile in care acestia se angajau in scoli, mutandu-se dintr-o parte in alta a Romaniei si recidivau, prin infiintarea Registrului Infractorilor Sexuali, iar acum, in loc sa ii tinem departe de persoane vulnerabile, ii trimitem sa presteze astfel de activitati neremunerate in apropierea lor. Sper sa putem indrepta astfel de cazuri prin modificari legislative sau prin interventia CSM Am lucrat alaturi de senatoarea Iulia Scantei pentru a vedea ce putem face la nivel legislativ. De asemenea, vom trimite scrisoare oficiala cu aceste date catre Procurorul General si CSM, cu speranta ca prin acest demers sa identificam cele mai bune solutii privind aceste cazuri si, de asemenea, respectand independenta justitiei. De exemplu, in cazurile de violenta in familie nu este posibila arestarea la domiciliu. Si in aceste cazuri de infractiuni sexuale ar trebui interzisa dispunerea unei astfel de masuri, in scoli, primarii, centre educationale, biblioteci etc. ", a declarat Oana Bizgan.