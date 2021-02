Primarul unei comune din Alba a ajuns in arest dupa doar patru luni de mandat. Infractiunile de care este acuzat de Politie

Petru Ioan Barbu a ajuns in arestul IPJ Alba dupa doar ceva mai mult de patru luni de mandat . Acuzatiile sunt de delapidare, uz de fals, fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la delapidare. Alaturi de acesta a mai fost retinut si administratorul unei firme din Bucuresti.Luni, 22 februarie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat o perchezitie la sediul Primariei Vintu de Jos.Din cercetari a rezultat banuiala rezonabila ca, in luna decembrie a anului 2020, institutia, prin reprezentantul legal, ar fi incheiat 5 contracte de prestari servicii cu administratorul unei societati comerciale din Bucuresti, reprezentata de un barbat de 69 de ani, pentru intocmirea de studii de fezabilitate, expertiza tehnica si studii de specialitate (topografic, geotehnic, hidrologic), in scopul extinderii retelei de alimentare cu apa potabila, pe raza unei comune, contra sumei de 427.805 lei.Ulterior, cu toate ca studiile nu au fost realizate, la nivelul institutiei publice ar fi fost intocmite documente fictive de predare-primire si ar fi fost achitata intreaga suma contractata. Cu ocazia perchezitiei efectuate la sediul institutiei, au fost identificate si ridicate documente care privesc posibila activitate infractionala a persoanelor vizate de ancheta Fata de conducatorul institutiei si fata de administratorul societatii comerciale a fost luata masura retinerii, urmand ca in cursul zilei de marti, 23 februarie, sa fie prezentati in fata magistratilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, pentru dispunerea masurilor legale.