O prostituată româncă a fost plătită cu 270.000 de euro de un milionar austriac. Proxenetul Sharpele folosea banii pentru întreținerea bolizilor de lux

Procurorul care instrumentează cazul a analizat un raport realizat de colegii care au monitorizat informatic conturile bancare ale persoanelor implicate.A reieșit că una dintre prostituatele exploatate de membrii grupării a primit sume fabuloase de bani de la clienții din străinătate.„În contul de euro de la Banca Transilvania al numitei P. Cristina a fost transferată suma de 269.500 euro de către Heinz D. cel care îi transmitea în mod regulat sume de bani care reprezentau plata pentru practicarea prostituției de către P. Cristina. În plus, prin Echannel Western Union Transfer în contul susnumitei au intrat sumele de 7.000 de euro de la F.F. Onder, 600 de euro de la V. Cevikoglu, 5.000 de euro de la S. Yetiuk și 1.000 de euro de la A. Uguroglu, tot ca urmare a practicării prostituției de către victimă”, se arată în rechizitoriul citat de clujust.ro Averea i-a fost plătită fetei de către un cetățean austriac milionar.Rechizitoriul mai arată că banii erau folosiți în mare parte de un proxenet pe nume Cosmin Pop, cunoscut în lumea interlopă sub numele ”Sharpele Nebunu”.Pop folosea banii pentru practicarea cămătăriei și pentru achiziția de mașini foarte scumpe. În dosar se menționează achiziția unui autoturism Rolls Royce de 400.000 de euro și a unui BMW , precum și reparații la bolizii de lux.Sharpele și-a etalat pe rețelele sociale colecția de chei de la bolizii de lux, cu o valoare estimată, potrivit apropiaților, la 2 milioane de euro.Bărbatul amenința femeile exploatate că le taie degetele dacă nu plătesc banii. Pop a stârnit un uriaș scandal în Poliția Dej, după ce a apărut în fotografii alături de mai mulți șefi ai instituției, la o petrecere în plină pandemie Cosmin Sorin Pop, zis Sharpele Nebunu, Codin Iuliu Pop, zis Coco, Tudor Vasile Vlașin, Augustin Călin Man, Lucian Dorin Jula și Vlad Alexandru Rotar au fost arestați preventiv în mai 2020 în dosarul de proxenetism menționat. Cei cinci au fost eliberați din arest ulterior și sunt cercetați sub diverse interdicții.