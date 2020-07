Sot si sotie retinuti pentru infractiuni financiare grave. Prejudiciul depaseste 1 milion de lei. Au incercat sa obtina o suma imensa prin falsificarea unor titluri de credit

Cei doi ar fi incercat si sa obtina, in mod fraudulos, 2.632.000 de lei, prin falsificarea unor titluri de credit.Dosarul este instrumentat de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia. S-a luat decizia de retinere pentru 24 de ore fata de un barbat de 47 de ani, din Alba Iulia si fata de sotia sa, de 36 de ani, care sunt banuiti de delapidare, fals in inscrisuri sub semnatura privata, transmiterea fictiva a partilor sociale, tentativa la inselaciune, complicitate la inselaciune si falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata.In urma cercetarilor efectuate a rezultat ca, in perioada 2018 - 2019, cei doi soti, in calitate de administratori a mai multor societati comerciale, folosindu-se de documente false sau prin practici comerciale incorecte ar fi reusit sa isi insuseasca, pentru a folosi in scop personal, 376.000 lei si ar fi cauzat partenerilor lor de afaceri prejudicii in valoare de 819.058 lei."De exemplu, barbatul ar fi retras suma de 376.000 de lei din contul firmei, care era poprit de un executor judecatoresc, cu justificarea ca acesta urma a fi folosita la plata salariilor angajatilor. Pentru a intra in posesia banilor, barbatul s-ar fi folosit de state de plata fictive. Ulterior suma de bani si-a insusit-o si ar fi folosit-o in scop personal. De asemenea, cei doi soti ar fi creat relatii comerciale fictive intre societatile administrate, cu scopul de a retrage toate sumele de bani si activele societatii comerciale ale carei conturi si active erau urmarite de creditori. Ar fi folosit bilete la ordin si ar fi reusit, in acest fel, sa cauzeze creditorilor un prejudiciu de 819.058 lei", a transmis IPJ Alba.Din cercetarile efectuate pana in prezent, a rezultat si ca parti sociale detinute in cadrul unei societati comerciale ar fi fost transmise fictiv unei persoane precum si faptul ca, in incercarea de a induce in eroare un executor judecatoresc, ar fi fost emis un bilet la ordin fals, prin care era invocata o presupusa datorie de 2.632.000 de lei in favoarea unei societati comerciale ai carei administratori erau tot cei doi soti. Pentru obtinerea de probe, la data de 7 iulie 2020, politistii au efectuat 8 perchezitii (7 in Alba Iulia si una in Cluj Napoca) si au ridicat documente de evidenta contabila, mijloace electronice de stocare a datelor si sume de bani, care au fost indisponibilizate (43.500 lei, 7.060 euro, 40 lire sterline si 5 dolari).