Medic din prima linie a bataliei cu COVID-19, mesaj catre cei care nu gasesc locuri de cazare in minivacanta: Te poti considera norocos. Multi nu-si gasesc cazare la ATI, iar restul, se pregatesc de-o inmormantare

Pe pagina sa de Facebook atrage periodic atentia cu privire la gravitatea COVID-19. In ultima sa postare de pe Facebook, Amin Zahra arata ca trateaza o fata de 18 ani fara boli asociate care este in stare grava."In fiecare zi drumul de la lucru spre casa a devenit unul plin de intrebari si ganduri... Oare cat o sa mai tina pandemia asta? Cand o sa revenim la normal? O sa mai scapam de combinezoane, masti, manusi... In acelasi timp gandul imi fuge si la pacientii mei... Oare maine, mai apuc sa schimb o vorba cu domnul/ doamna X, voi reusi sa-l detubez pe Y?Daca gandul tau in momentul de fata, este unde o sa-ti petreci minivacanta si singura problema a ta, este ca locul tau preferat este ocupat, atunci te poti considera norocos, pentru ca multi nu-si gasesc cazare la ATI, iar restul, se pregatesc de-o inmormantare . Am invatat ca fericirea nu inseamna a avea, ci a fi. Asa ca va doresc sa fiti sanatosi in drumul vostru spre a avea!", a transmis medicul Amin Zahra.