Cum si unde va fi inmormantat IPS Pimen si cine ii ia locul

Potrivit Basilica.ro, detaliile privind inmormantarea ierarhului vor fi stabilite de Arhiepiscopia Sucevei, impreuna cu Mitropolia Moldovei si Bucovinei."Conform legislatiei in vigoare pentru cazurile persoanelor decedate diagnosticate cu Covid, dupa punerea in sicriul sigilat, acesta va fi preluat de Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, care, impreuna cu Mitropolia Moldovei si Bucovinei, va decide data si detaliile inmormantarii", a precizat Vasile Banescu, citat de News.ro.Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor a incetat din viata miercuri, 20 mai 2020, in jurul orei 0:50, la Institutul "Matei Bals" din Capitala, in urma unui al doilea atac de cord."Biserica Ortodoxa Romana a pierdut astazi un vrednic de pomenire ierarh al ei, pe cel care a fost Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor in ultimii 29 de ani si al carui nume, alaturi de ale altor inaintasi ai sai, va ramane mereu legat de ocrotirea splendidelor manastiri bucovinene", a mai declarat Vasile Banescu.Acesta a precizat la Digi24 ca, "in actuala situatie, conform Statutului BOR, cel care va administra temporar eparhia este IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, impreuna cu Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, PS Damaschin Dorneanul".