Inmormantare cu lautari si peste 100 de persoane la Focsani. Politistii n-au putut decat sa se uite de pe margine

"Nu s-au comis fapte penale"

Ziare.

com

Este vorba de nepotul unui bulibasa din Focsani, un tanar de 27 de ani, care a murit la inceputul saptamanii, la Spitalul de Neurochirurgie din Galati, dupa ce duminica trecuta s-a prabusit zidul casei peste el.La inmormantarea de sambata au fost prezente peste o suta de persoane, inclusiv un taraf de lautari. Nimeni nu a purtat masca de protectie si nu s-a respectat distantarea sociala. Mai multe echipaje de politie si jandarmerie au supravegheat cortegiul funerar, dar nu au intervenit, arata Stirile TVR. Autoritatile locale sustin ca au luat toate masurile ca evenimentul sa respecte legea.Totusi, reprezentantii politiei au precizat ca la inmormantare nu s-au comis fapte penale si nu au avut de ce sa dea amenzi.Conform Stirile TVR, Inspectoratul Judetean de Politie Vrancea afirma ca fortele de ordine au actionat, in principal, pentru informarea cetatenilor cu privire la noile reguli in contextul limitarii raspandirii virusului SARS-COV 2 si pentru prevenirea faptelor antisociale. Activitatile specifice au avut loc in exterior, iar pe parcursul desfasurarii acestora nu au fost inregistrate incidente sau alte fapte de natura penala sau contraventionala.Pe durata starii de alerta, la inmormantari pot participa maximum 16 persoane, daca slujba se desfasoara in interior. In exterior, numarul de participanti nu este limitat, insa persoanele trebuie sa pastreze distanta de un metru si jumatate intre ele si sa poarte masca de protectie.De ce nu s-au dat amenzi pentru incalcarea regulilor sanitare? Legea starii de alerta intra in vigoare de luni.