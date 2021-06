Mama premierului Florin Citu va fi inmormantata duminica, in comuna natala

Aceasta va fi condusa pe ultimul drum duminica, 6 iunie, iar slujba de inmormantare va avea loc la biserica din satul Coasta, Golesti - Valcea, potrivit publicatiei locale Vocea Valcii. Mama premierului Florin Citu a murit in seara zilei de vineri, 4 iunie, dupa o lunga suferinta provocata de o boala incurabila.Florin Citu se afla la Baia Mare cand a aflat de tragedie si s-a intors de urgenta la Bucuresti.Premierul Romaniei si-a anulat programul pentru ziua de sambata, cand trebuia sa participe la prima etapa a circuitului Grand Chess Tour™️ 2021 - Superbet Chess Classic Romania 2021. Parintii lui Florin Citu locuiesc in catunul Tulei, comuna Golesti (judetul Valcea), intr-o casa ingrijita, dar intr-o zona izolata legata de centrul comunei printr-un singur drum neasfaltat.Florin Citu a marturisit intr-un interviu ca merge rar la casa parinteasca, iar cand ajunge in Valcea ii place sa plimbe cainele familiei prin padurile din zona.