Politistii au distribuit masti de protectie la o inmormantare in Constanta. Cei care nu le-au folosit au fost sanctionati

"In cursul zilei de astazi, politisti din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia s-au deplasat la biserica din localitatea Castelu, unde se desfasura o slujba de inmormantare. Avand in vedere faptul ca localitatea Castelu nu este o zona carantinata, persoanele prezente aveau voie sa participe la aceasta slujba, atat in interiorul bisericii, cat si in exterior, cu respectarea masurilor de protectie sanitara", a informat printr-un comunicat de presa Inspectoratul de Politie Judetean Constanta.Conform sursei citate, politistii au actionat preventiv, distribuind materiale de protectie persoanelor prezente care nu aveau masca de protectie, iar cetatenii care nu s-au conformat au fost sanctionati cu avertismente.