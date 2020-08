VIDEO MAI raspunde criticilor ca fortele de ordine au scapat situatia de sub control: "Structurile MAI sunt intotdeauna acolo unde este nevoie pentru a proteja cetatenii"

"Fiecare aglomeratie presupune riscuri"

Sanctiunile

"In ciuda criticilor din spatiul public, efectivele MAI au demonstrat ca au capacitatea de a gestiona eficient situatia din teren", a afirmat Dajbog.Criticile la care face trimitere voalat Dajbog, au fost legate de modul in care fortele de ordine au gestionat scandalurile publice cu interlopi si evenimentele care au avut loc dupa moartea liderului clanului Duduianum Florin Mototolea, zis Emi Pian."Conducerea ministerului transmite multumiri efectivelor care au actionat in ultimele zile pentru protejarea cetatenilor din intreaga tara, intr-un context extrem de dificil.Structurile MAI sunt intotdeauna acolo unde este nevoie pentru a proteja cetatenii, fie ca vorbim de mitinguri ad-hoc, de manifestari sportive, culturale ori religioase, evenimente private sau alte procesiuni. Fiecare aglomerare de oameni presupune anumite riscuri, dar de fiecare data, structurile MAI au actionat astfel incat sa reduca aceste riscuri, iar oamenii sa nu aiba de suferit.Asa cum stiti in ultimele zile in spatiul public structurile Ministerului Afacerilor Interne au fost tinta unor critici, multe persoane incercand sa acrediteze ideea ca lucrurile nu sunt eficient gestionate, iar politistii si jandarmii ar putea scapa situatia de sub control.In ciuda criticilor din spatiul public, efectivele MAI au demonstrat ca au capacitatea de a gestiona eficient situatia din teren si datorita modului in care au actionat nu s-a produs niciun incident semnificativ", a transmis, duminica, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-sef de politie Monica Dajbog, intr-o declaratie de presa.Potrivit acesteia, angajatii MAI au luat masuri concrete de prevenire, astfel incat astazi sa nu existe alte victime omenesti, scandaluri sau tulburare grava a ordinii publice."Politia si Jandarmeria au la indemana metode specifice pentru a ajunge la un rezultat bun. Criticile din spatiul public pot fi constructive daca sunt realizate cu buna credinta si intotdeauna ne-am autosesizat daca a fost necesar. Ordinea publica a fost pastrata si nu am avut situatii de risc pentru oameni, ceea ce demonstreaza ca politistii si jandarmii si-au facut datoria!Persoanele care nu au respectat reglementarile legale au fost sanctionate. Suntem aici pentru a proteja cetatenii Romaniei si nu vom tolera incalcarea legilor", a mai transmis purtatorul de cuvant al MAI.