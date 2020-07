UPDATE. Ancheta in cazul clinicii private din Capitala care inventa boli batranilor. Politistii au confiscat bani si aparatura wellness

Batranii erau pacaliti cu investigatii medicale gratuite

Anchetatorii au descoperit ca angajatii clinicii pacaleau pacientii, in special persoane varstnice, carora le spuneau ca au diverse boli grave si trebuie sa cumpere diverse echipamente medicale pentru a se trata.In realitate, oamenii nu aveau afectiunile respective, iar dispozitivele achizitionate pe bani multi nu ii ajuta cu nimic.Unii s-au razgandit, insa avansul platit pentru comandarea aparatelor ce urmau sa le "redea sananatea" era foarte greu de recuperat.Politia a intrat pe fir dupa ce mai multi batrani au facut plangere.Au fost facute mai multe perchezitii , marti, in Capitala, iar in urma acestora au fost confiscate sume mari de bani si aparatura wellness."In urma perchezitiilor, politistii bucuresteni au ridicat in vederea recuperarii prejudiciului aparatura de tip wellness si suma de peste 560.000 de lei. De asemenea a fost dispusa masura sechestrului asigurator pana la concurenta sumei de 832.000 de lei.Cercetarile sunt continuate de politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1", a declarat pentru Ziare.com, Ciprian Romanescu, purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei.Anchetatorii au descoperit ca in perioada 2017-2020, "mai multe persoane vatamate ar fi fost inselate de catre reprezentantii unor societati comerciale, care, dupa atragerea persoanelor vatamate prin promisiunea efectuarii unor analize medicale gratuite, le-ar fi indus in eroare prin prezentarea unor rezultate care atestau o stare precara de sanatate", transmite Politia Capitalei.Adica, in urma asa-ziselor verificari, oamenii aflau ca au probleme de sanatate, se speriau, iar angajatii firmei veneau cu solutii.Batranii erau incurajati sa cumpere asa-zise aparate medicale care le-ar fi ameliorat presupusele afectiuni. Unii s-au prins inca de atunci de inselatorie.Ulterior, pagubitii au aflat ca rezilierea contractului este extrem de dificila. Multi au renuntat sa se mai lupte pierzand sume cuprinse intre 4.000 si 6.000 de lei. Altii s-au adresat politiei.Marti, "peste 120 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au pus in aplicare, in cadrul unui dosar penal, 16 mandate de perchezitie domiciliara la sediile si punctele de lucru ale unor persoane juridice si la domiciliile mai multor suspecti, cu privire la savarsirea infractiunii de inselaciune", a transmis, ieri, Politia Capitalei.Un numar de 15 persoane au fost aduse la audieri in acest caz, iar pana in acest moment nu a fost facuta nicio retinere, au mai transmis pentru Ziare.com Surse judiciare.