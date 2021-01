VIDEO FOTO Ce s-a ales de marii tepari ai Romaniei. I-au ajuns blestemele celor pe care i-au nenorocit: boala, saracie si ani grei de puscarie

Ioan Stoica, cel care a "inventat" Caritas, a ajuns pe strazi, la fel ca cei pe care i-a pacalit

Mama FNI da aproape toata pensia pe medicamente

Casa lui Sorin Ovidiu Vintu, cumparata cu banii pagubitilor FNI, inchiriata de stat in regim hotelier

Nicolae Popa, tatal FNI a trait in Indonezia pe banii lui Sorin Ovidiu Vintu

Gerald Corneliu Gorduna, cel care a initiat jocul piramidal "Gerald", a intrat in afaceri imobiliare

SAFI promitea dobanzi de 40% pentru sumele investite

Gheorghe Popilean, patronul jocului Mondoprosper, ofera consultanta despre obtinerea fondurilor UE

FNI, Caritas si SAFI au fost cele mai mari fabrici de tepe din Romania. Milioane de romani au fost pagubiti dupa ce si-au dat economiile pe mana unor "investitori" dubiosi.De fapt, Caritas este schema piramidala care a dat tonul acestor afaceri. Inceput in 1992 la Brasov si mutat la Cluj, sistemul a reusit sa pacaleasca cel putin doua milioane de romani, atrasi de mirajul imbogatirii rapide.Fondatorul schemei, Ioan Stoica, un contabil obscur, promitea restituirea dupa doar trei luni a unei sume de opt ori mai mari decat cea investita initial, conform Stirile Protv La prabusirea Caritasului din 1994, au ramas datorii de peste 450 de milioane de dolari.Pe 14 ianuarie 2021, patronul celebrului joc piramidal a ajuns sa fie evacuat din garsoniera din Brasov in care locuia cu chirie.Ioan Stoica, a fost condamnat in anul 1995 de catre Tribunalul din Cluj la un total de 7 ani de inchisoare pentru frauda , dar a facut apel si i s-a redus termenul de pedeapsa la numai doi ani. Nemultumit si de aceasta perioada, el s-a adresat Curtii Supreme de Justitie si sentinta i-a fost micsorata la un an si jumatate de inchisoare. A fost eliberat la data de 14 iunie 1996.Fondul National de Investitii a fost infiintat in anul 1995 de Sorin Ovidiu Vintu , la Constanta. A fost condus de Nicolae Popa si avea sa-i lase fara agoniseala de-o viata pe 300.000 de oameni. Ioana Maria Vlas (76 de ani), cunoscuta drept "Mama FNI" locuieste intr-un sat din apropierea Sibiului. Are o pensie de 2.000 de lei, iar o buna parte din bani ii cheltuie pe medicamente. Se pare ca sufera de diabet, potrivit impact.ro Ioana Maria Vlas a fost presedinte al SOV Invest, firma de investitii care a administrat Fondul National de Investitii. Ea preluase toata afacerea de la Sorin Ovidiu Vantu. In 1999, institutia a falimentat, iar Ioana Maria Vlas a fugit din tara. A fost data in urmarire dar s-a predat singura abia pe 27 martie 2003, dupa ce si-a asumat vina. Pe 13 octombrie 2005 a fost condamnata la 20 de ani de inchisoare in cazul FNI, dar a fost eliberata in aprilie 2008. Pe data de 4 iunie 2009, Inalta Curte de Casatie si Justitie a condamnat-o pe Ioana Maria Vlas la 10 ani de inchisoare in dosarul FNI iar sentinta este definitiva.Pe 20 octombrie 2010 Vlas a fost pusa in libertate, printr-o hotarare definitiva a tribunalului Prahova.Somptuoasa vila din centrul Bucurestiului, pe care Sorin Ovidiu Vantu a cumparat-o in 1998 din banii pagubitilor FNI, a fost scoasa, in urma cu patru ani, la inchiriat in regim hotelier. Locuinta se inchiria pe apartamente, astfel ca ajungea undeva la 1.800 de euro pe noapte, scrie Click.ro . Vantu a locuit aici din 1998 pana in 2005.Si o vila monument istoric din zona Aviatorilor din Bucuresti, confiscata de la Sorin Ovidiu Vintu, a fost scoasa la vanzare de stat pentru recuperarea pagubelor din dosarul FNI. Palatul a fost evaluat de Agentia Nationala a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) la suma de 20 milioane de lei.A fost condamnat la 11 ani de inchisoare, in mai multe dosare, din care a executat mai multe fractii in diferite perioade. Cele mai mediatizate condamnari sunt sentinta de 8 ani de inchisoare din dosarul caderii Fondului National de Investitii sau cea de 10 ani din cazul Petromservice.Dupa eliberarea din penitenciar , in aprilie 2020, Sorin Ovidiu Vintu este foarte activ pe retelele de socializare, fiind un critic acerb al masurilor luate de Guvern si presedinte.Insa nici Sorin Ovidiu Vintu nu a scapat de boala. Se pare ca ar trebui sa fie operat pentru amputarea unui deget."In privinta starii mele de sanatate, hai sa clarific si acest aspect. Urmare a conditiilor din detentie am dezvoltat un picior diabetic. Am venit la Instambul, unde este un sistem medical exceptional, iar medicii de aici mi-au desfundat toate arterele, toate venele. Din nefericire voi pierde un deget de la picior. Acesta este pretul pe care trebuie sa-l platesc ca urmare a conditiilor de viata pe care le-am avut. Nu este nimic grav, nu sunt pe moarte. Sper sa o mai duc 20-30 de ani", a povestit SOV pe reteaua de socializare Facebook Nicolae Popa, condamnat in dosarul prabusirii FNI la 10 ani si patru luni de inchisoare, in iunie 2014, a fost eliberat la sfarsitul lunii august 2017 prin decizia Judecatoriei Gaesti.El a fost condamnat initial in lipsa la 15 ani de inchisoare pentru frauda, in anul 2006, alaturi de Ioana Maria Vlas, in legatura cu prabusirea Fondului National de Investitii. Ulterior, prin decizie definitiva, a fost condamnat de Tribunalul Giurgiu, la 10 ani si patru luni de detentie.La putin timp dupa prabusirea FNI, in anul 2000, Nicolae Popa a plecat din tara, doi ani mai tarziu, pe numele sau fiind emis un mandat international de arestare . A fost arestat abia pe 2 decembrie 2009, in Indonezia, fiind adus in tara in 22 aprilie 2011.Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi , a fost pusa sub acuzare pentru aducerea lui Popa din Indonezia, "in mod abuziv".Dupa ce a iesit din inchisoare, Popa a mers la televiziuni si a spus ca el este nevinovat, ca a trait legal in Indonezia si a fost retinut pentru a-i aduce capital de imagine lui Traian Basescu Insa, se pare ca in perioada in care a locuit in Indonezia, acesta traia din banii pe care SOV ii pompa in conturi, scrie Constanta.ro Nici nu se terminase bine Caritas-ul, una dintre cele mai mari escrocherii din istoria post-decembrista a Romaniei, ca modelul a fost rapid copiat la scara mai mica, la Focsani.Gerald Corneliu Gorduna, pe atunci in varsta de 24 de ani, s-a aliat cu Sorin Isac, fiul fostului sef al Gopodariei de partid din Focsani, tanar ca si el, si au pornit o afacere de tip piramidal, mizand pe vesnica dorinta de imbogatire fara efort a romanilor, scrie ziaruldevrancea.ro In perioada 1993 - 1994 Gerald Gorduna si Sorin Isac, la momentul acela prezentati ca fiind "doi tineri intreprinzatori", au pus pe picioare jocul Gerald prin care vindeau sperante romanilor ca se pot imbogati rapid. Schema era simpla. Un cetatean depunea o anumita suma si i se promitea ca intr-o perioada de cateva luni de la depunere va ridica de la casieria firmei celor doi de sapte ori suma depusa, scrie ziaruldevrancea.ro Gerald Corneliu Gorduna a fost arestat in 1994, la Focsani, pentru inselaciune , insa a obtinut stramutarea procesului la Buzau, de unde a fost eliberat pe cautiune dupa numai cateva luni. La scurt timp a parasit tara si s-a refugiat in America.Ulterior, el a revenit in Europa, iar in iulie 2007 a fost gasit si arestat la Bucuresti, de data aceasta pentru trafic de droguri , in baza unui mandat european emis de autoritatile germane. De-a lungul anilor au avut loc mai multe procese, iar in prezent magistratii Judecatoriei Sectorului 2 au pe rol un dosar in care Gorduna este judecat pentru inselaciune si care dateaza inca din 2005, scrie cancan.ro In urma cu doi ani, profit.ro scria ca acesta pregatea constructia unei cladiri de birouri cu 6 etaje in centrul Bucurestiului, langa Guvern. In paralel, lucreaza si la constructia unui bloc de locuinte cu 8 etaje, in sectorul 6 al Capitalei.SAFI Invest SA a fost societatea de administrare a Fondului Mutual al Oamenilor de Afaceri (FMOA), declarat in faliment din cauza managementului fraudulos al administratorilor acestuia.Fondul a fost infiintat in 1993 si a scos la vanzare certificate de investitor, pe care populatia s-a grabit sa le cumpere, fiind tentata de faptul ca administratorii fondului promiteau o crestere de 40% pe luna a sumei investite, in timp ce bancile acordau o dobanda de doar 5-7%, la acea vreme.Scandalul SAFI, in care erau implicati mai multi lideri ai PNL Viorel Catarama , George Danielescu, Radu Cojocaru, Dan Constantinescu) a izbucnit in primavara anului 1996, cu putin inainte de alegerile locale. FMOA a fost declarat falimentar.O perioada, fiecare investitor a reusit sa-si recupereze lunar cate 5% din suma, sau a putut achizitiona, in contul banilor depusi, mobila - deoarece unul dintre principalii administratori ai Fondului era omul de afaceri Viorel Catarama, devenit proprietar al fabricii Relaxa din Buzau si al altor unitati producatoare de mobilier, scrie realitateafinanciara.net 2.427 de investitori SAFI, parti civile in proces , nu au mai putut sa isi recupereze banii.Singura persoana trimisa in judecata in acest dosar a fost George Danielescu, presedinte al Consiliului de Administratie si director general SAFI, care insa a fost achitat de instanta suprema.Gheorghe Popilean este un om de afaceri roman controversat care locuieste in prezent la Bucuresti.In anul 1992 a fost candidatul Partidului Republican Crestin la alegerile prezidentiale din Romania. Intre 1992-1994 a operat o schema de investitii financiare tip piramida, promitand depunatorilor dobanzi peste cele practicate pe piata. A fost condamnat la 4 ani inchisoare. Dupa punerea lui in libertate a fost arestat pentru noi invinuiri de inselaciune, dar eliberat dupa scurt timp. In prezent ofera servicii de consultanta pentru obtinerea de fonduri UE, conform Wikipedia Delphin International era un joc piramidal care functiona in Romania si Republica Moldova. Jocul a debutat la Arad, fiind detinut de o firma offshore din Gibraltar, detinuta la randul ei de un cetatean ceh si de unul din Monaco, conform Wikipedia Victimele erau abordate de persoane cunoscute sau chiar rude si invitate sa participe la un seminar, sub pretextul unor castiguri lunare substantiale in euro.Seminarul era format din patru parti, prezentate de persoane atragatoare de sex feminin. Dupa prima parte, in timpul pauzei, participantii erau invitati sa semneze un contract de confidentialitate.Conform acestui contrat, persoana care divulga secretul afacerii era obligata sa achite o despagubire in euro. Contractul semnat intr-un singur exemplar ramanea la organizatorii seminarului. Intrarea in sistem se facea prin achitarea pretului unei carti care costa 2 290 de euro. Conform unui algoritm ierahic (piramidal) veniturile provenite din achizitiile de carti erau distribuite membrilor care contribuisera la cooptarea noilor "recruti".Printe cei care conduceau afacerile se aflau chiar si fosti subofiteri din MAI, cum este Costel Plesa, fost jandarm din Craiova.Caritas, Gerald, Mondoprosper, Delphin, SAFI, FNI au pagubit aproape 6 milioane de romani.Citeste si: