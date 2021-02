VIDEO Cum au reusit cativa detinuti sa pacaleasca o femeie de 77 de ani sa le dea 132.000 de euro. Sunau din penitenciar si spuneau ca sunt calugari

Sunau din penitenciar si spuneau ca sunt calugari

"Joi, 11 februarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, au pus in aplicare trei mandate de perchezitie, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de inselaciune , dupa ce mai multi barbati ar fi indus in eroare si determinat o femeie in varsta de 77 de ani sa le remita suma totala de 132.000 de euro.Din datele si probele administrate in cauza incepand cu 2 februarie, pana in prezent, de catre politistii Serviciului de Investigatii Criminale - Politia Sectorului 3, a rezultat presupunerea rezonabila ca mai multi tineri ar avea preocupari de natura infractionala, acestia contactand telefonic, in repetate randuri, o femeie de 77 de ani, pe care au determinat-o sa le remita suma de 132.000 de euro, sub pretextul ca ar fi calugari ai unei manastiri din judetul Suceava si strang donatii pentru construirea unei case pentru copii nevoiasi si a unui azil pentru persoane varstnice", a transmis Politia Capitalei intr-o informare.In urma investigatiilor s-a descoperit ca suspectii erau deja incarcerati intr-un penitenciar din judetul Iasi . In perioada 1 ianuarie - 2 februarie au determinat victima sa le vireze in diferite conturi bancare si in repetate randuri suma totala de bani mentionata, insa anumite sume de bani au fost inmanate si unui tanar necunoscut care s-a prezentat la usa apartamentului persoanei vatamate."Astfel, au fost puse in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si pe raza judetelor Suceava si Braila, in urma carora au fost depistati trei tineri, banuiti ca au intermediat plasarea sumelor de bani, acestia fiind condusi pentru audieri la sediul subunitatii.Totodata, a fost recuperata suma de 14.000 de euro, fiind dispusa si masura sechestrului asigurator pentru suma de 38.000 de euro aflata in contul unuia dintre tinerii in cauza", a mai transmis Politia Capitalei.Cercetarile sunt continuate de politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Sectorului 3, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune, fata de doi tineri fiind dispusa masura retinerii.