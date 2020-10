Fostul presedinte al Combaterii Spalarii Banilor, Laurentiu Baranga, retinut pentru 24 de ore

Politia Romana a anuntat, sambata seara, ca Laurentiu Baranga a fost retinut pentru 24 de ore, in urma audierilor care au avut loc in Capitala.Baranga este acuzat de inselaciune.Politistii, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de urmarire penala si criminalistica, au facut, sambata dimineata, o perchezitie la domiciliul din Ramnicu Valcea al lui Baranga."Persoana in cauza este cercetata pentru inducerea si mentinerea in eroare a mai multor institutii publice, prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate si care ulterior au fost desfiintate de catre instantele judecatoresti competente", a transmis Politia Romana.Minsterul Finantelor a precizat ca Laurentiu Baranga a demisionat din functia detinuta la Oficiul de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.Premierul Ludovic Orban a afirmat, sambata, ca Baranga a detinut o functie publica inainte de a fi numit la Oficiul de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, iar dosarul sau de candidatura a fost analizat in toate aspectele, dar nu s-a stiut ca documentele de studii sunt falsificate.