Gabori tepari din Campia Turzii, retinuti in Alba. Au amenintat cu moartea, santajat si inselat doua familii prin metoda "acoperisul"

Mai multi cetateni din Alba au cazut victimele a doi barbati din Campia Turzii, prin metoda acoperisul. Dupa ce s-au oferit sa schimbe scocurile unor case si s-au inteles asupra unui pret, acestia au cerut ulterior o suma mult mai mare, iar cand oamenii au vrut sa ii dea afara din casa, au devenit recalcitrati si i-au amenintat pe acestia.Potrivit IPJ Alba, la data de 8 septembrie 2020, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de doi barbati de 23 si 48 de ani, din Campia Turzii, care sunt cercetati pentru fapte de inselaciune , amenintare, distrugere, santaj si tentativa de inselaciune, fapte savarsite in luna mai 2020 si a caror victime sunt cetateni din judetul Alba.In sarcina acestora s-a retinut faptul ca, la data de 28 mai 2020, impreuna cu alti 3 barbati, din Campia Turzii, s-ar fi prezentat la locuinta unei familii din comuna Garbova, careia i-ar fi oferit servicii de schimbare a intregului sistem de colectare al apelor pluviale, contra sumei de 400 de lei. Ulterior, dupa ce au demontat vechiul sistem, ar fi revenit asupra pretului, cerand unul mult mai mare.Proprietarii locuintei le-a cerut sa opreasca lucrarea si sa paraseasca locuinta, moment in care cei 5 i-ar fi amenintat cu moartea, in cazul in care vor anunta politia.Prejudiciul reclamat de victimele infractiunilor este de 1.000 de lei, constand in distrugerea sistemului de colectare a apelor pluviale si a unor elemente din componenta acoperisului. O alta fapta ar fi fost savarsita la data de 30 mai 2020, in comuna Pianu.De aceasta data, barbatii ar fi abordat o femeie de 63 de ani, pe care ar fi convins-o sa inlocuiasca sistemul de colectare a apei pluviale, convenind un pret de 200 de lei/metru. La finalizarea lucrarii i-ar fi cerut 200 de euro/metru, motivand ca aceasta a fost intelegerea initiala.Ar fi reusit, astfel, sa o insele pe femeie cu suma de 14.000 de lei. In cursul zilei de marti, 8 septembrie, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes, cu sprijinul politistilor Serviciului Pentru Actiuni Speciale si al politistilor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, au efectuat doua perchezitii , in municipiul Campia Turzii, la domiciliile persoanelor vizate de ancheta Miercuri, 9 septembrie, cei doi barbati retinuti vor fi prezentati in fata magistratilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sebes, pentru dispunerea masurilor legale.Cercetarile sunt continuate, pentru stabilirea intregii lor activitati infractionale precum si pentru depistarea celorlalte persoane impreuna cu care ar fi savarsit faptele.