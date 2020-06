Grupare care a inselat mii de romani cu locuri de munca in strainatate, anihilata de DIICOT Sibiu. Zeci de perchezitii in trei judete

Ziare.

La audieri au fost adusi 90 de suspecti si 40 de martori. Prejudiciul este estimat la 2 milioane de lei, fiind identificate peste 4.000 de persoane pagubite.Potrivit DIICOT, suspectii ar fi postat anunturi pe diferite site-uri de profil din Romania prin care ar fi promis un loc de munca avantajos in strainatate, convingandu-i telefonic pe cei interesati sa se prezinte la sediul din municipiul Sibiu unde, contra unei sume de bani cuprinse intre 400 - 700 de lei, ar fi oferit garantia unui loc de munca. In realitate, persoanele in cauza nu ar fi intreprins nicio activitate in scopul obtinerii de locuri de munca, urmarind doar obtinerea de castiguri ilicite.Miercuri, D.I.I.C.O.T., Biroul Teritorial Sibiu si politistii sibieni de investigare a criminalitatii economice, delegati in cauza, au efectuat 39 de perchezitii domiciliare in judetele Sibiu (37), Teleorman (1) si Hunedoara (1) in acest dosar, avand ca obiect savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si inselaciune in forma continuata cu consecinte deosebit de grave in care sunt cercetati in acest moment 98 de suspecti persoane fizice si juridice.Perchezitiile domiciliare au vizat atat locuinte private, cat si 13 sedii de societati comerciale de pe raza judetelor amintite. Din cercetarile efectuate pana in prezent in cauza a rezultat faptul ca, in perioada februarie 2014 - prezent, in municipiul Sibiu ar fi fost infiintate mai multe societati comerciale, administrate de aceleasi persoane, avand ca obiect principal de activitate plasarea fortei de munca in strainatate, cu intentia desfasurarii de activitati ilicite prin inducerea in eroare a persoanelor de buna-credinta.Ar fi fost prejudiciate peste 4.000 de victime , valoarea sumelor incasate ilicit depasind 2.000.000 de lei. In cauza, sunt indicii ca, in realitate, numarul victimelor este mult mai mare, de peste 10.000 de persoane si, implicit, prejudiciul cauzat. In urma actiunilor desfasurate in cursul acestei dimineti, la sediile I.P.J. Sibiu si D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Sibiu au fost aduse in vederea audierii 90 de persoane avand calitatea de suspect si 40 de persoane avand calitatea de martor.De asemenea, din locatiile vizate au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor si administrarii probatoriului in cauza peste 200.000 de lei, documente, zeci de telefoane mobile si suporturi de stocare.