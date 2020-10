Laurentiu Baranga a demisionat din functia de presedinte al Combaterii Spalarii Banilor

Conform sursei citate, demisia a fost inaintata la Ministerul Finantelor Publice.Laurentiu Baranga fusese numit in functia de presedinte al ONPCSB printr-o Hotarare publicata in Monitorul Oficial din 4 septembrie 2020, pentru o perioada de patru ani, acesta inlocuindu-l pe Daniel-Marius Staicu.Reamintim ca politistii fac, sambata, o perchezitie la domiciliul din Ramnicu Valcea al lui Laurentiu Baranga, cercetat pentru inselaciune , dupa ce ar fi prezentat la angajare documente de studii falsificate. "Prejudiciul reclamat pana in prezent este de peste 640.000 de lei, reprezentand indemnizatiile brute incasate de la unii angajatori, urmand a fi completat in functie de intregul material probator ce se va administra in cauza," acuza anchetatorii.