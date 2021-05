Leon Danaila demonteaza un fake-news lansat de Antena 3: "Nu sunt inscris pe nicio lista in vederea obtinerii unui astfel de dispozitiv medical"

In cursul zilei de joi, 6 mai, site-ul Antena3.ro a publicat o informatie care ar fi fost furnizata de surse medicale potrivit careia neurochirurgul Leon Danaila s-ar afla pe lista de asteptare a Spitalului Foisor ( transformat recent cu scandal in spital COVID ) pentru montarea unei proteze de sold. Articolul mai statua faptul ca Danaila ar avea dureri foarte mari si ca operatia n-ar suferi amanare.Ministrul Sanatatii Ioana Mihaila a declarat ulterior ca " fiecare pacient va fi tratat in functie de nivelul de urgenta pe care afectiunea o reprezinta , nu neaparat numele pacientului il reprezinta".In cursul zilei de sambata, profesorul Danaila a postat un mesaj pe Facebook in care dezminte informatia initiala."1. Nu am solicitat niciunui corp medical si niciunei institutii o proteza de sold.2. Nu sunt inscris pe nicio lista in vederea obtinerii unui astfel de dispozitiv medical.3. Le multumesc pentru gandurile bune celor care si-au anuntat disponibilitatea de a ma ajuta pentru procurarea unei proteze de sold, insa nu am o astfel de necesitate", arata Leon Danaila in mesajul postat pe Facebook.