O falsa politista din Gura Humorului a fost arestata pentru ca a inselat o mama disperata sa-si salveze copilul si o soferita ramasa fara permis

Andreea Rotari a fost arestata pentru doua inselaciuni recente, pe care le-ar fi comis dandu-si calitatea falsa de politist. Ea s-a folosit de conturi false create pe Facebook , dar si de atestate si insigne, care pot fi catalogate drept "falsuri grosolane", informeaza Monitorul de Suceava Cel mai dramatic este cazul inselarii unei tinere mame din Ostra, care avea un copilas bolnav. Escroaca i-a spus mamei ca este politista si o poate ajuta sa depuna mai repede dosarul la Casa de Asigurari, pentru a i se asigura costurile operatiilor in strainatate.Andreea Rotari nu este nici pe departe la prima "isprava" de acest gen. Ea are la activ si alte fapte de inselaciune, cu mod de operare aproape identic, pentru care a fost judecata, dar a scapat cu o pedeapsa cu suspendare.Cazul mamei inselate de la Ostra este dramatic - bebelusul, in varsta de cateva luni, a murit.Cazul a fost adus in actualitate in luna aprilie a acestui an de Monitorul de Suceava. Autoritatile s-au sesizat, insa se pare ca s-a lucrat destul de mult la ancheta , iar victima a fost initial reticenta in a depune plangere. Ancheta vizeaza si un complice al Andreei Rotari.Cosmina S., din Ostra, si cei din familia sa treceau printr-o situatie foarte grea - baietelul adus pe lume la inceputul acestui an avea probleme grave la inima si avea nevoie de trei operatii.In timp ce cauta solutii pentru copil, mama a fost contactata, printr-un intermediar, de o persoana care i-a spus ca este politist si poate sa ii faca dosarul pentru operatii in strainatate.Mama spune ca, ulterior convorbirii telefonice, a primit si un "atestat judiciar", conform caruia respectivul ar fi dat examen si este incadrat la Politia municipiului Suceava (in "Cadrul Rutier"). Aceasta hartie este un fals grosolan, printre altele la semnatura aparand directorul Politiei Locale Suceava, care nu are nici o legatura cu Politia municipiului Suceava.Familia bebelusului a adunat bani, inclusiv din imprumuturi, virand sumele prin cont bancar, dar ulterior si personal, "politistului". Initial a fost vorba de 2.000 de lei, apoi de inca 3.000 de lei si 1.000 de euro.Abia dupa ce a mers la politie si a aratat pozele pe care le avea, tanara din Ostra a aflat ca i-a dat banii numitei Andreea Rotari, in varsta de 23 de ani, din Gura Humorului, care a mai comis fapte asemanatoare.Cosmina S. a amanat o lunga perioada sa depuna plangere la politie, pentru ca a tot primit asigurari ca dosarul va fi aprobat, insa ulterior s-a convins ca nu a stat de vorba cu un politist adevarat si nici nu i-a depus nimeni dosarul, nicaieri.Cand a cerut banii inapoi, Cosmina S. a fost amenintata ca va fi reclamata pentru denunt calomnios.Dupa izbucnirea scandalului si aparitia articolului din Monitorul de Suceava, inculpata i-a restituit tinerei mame sumele de 2.000 lei, prin transfer bancar, si 500 lei si 50 euro, in numerar, prin intermediul unui complice, se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava.O alta fapta de inselaciune, mai recenta, de care e acuzata Andreea Rotari este legata de un permis de conducere.A doua victima, tot o femeie, ramasa fara permis de conducere in urma unui accident rutier, a fost abordata de inculpata prin intermediul unor conturi false de pe Facebook, care atestau in mod nereal ca Andreea Rotari este politist rutier."I-a pretins victimei, prin intermediul mai multor conversatii telefonice si in mediul virtual, in cadrul aplicatiilor Facebook si Whatsapp, suma de 800 de euro, bani pe care i-a si primit, in schimbul exercitarii influentei pe langa unul sau mai multi lucratori de politie din cadrul Serviciului Rutier - IPJ Suceava, pentru a-i determina pe acestia sa restituie permisul auto al numitei, actul fiind ridicat si suspendat din luna decembrie 2019, in urma unui accident rutier", se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava.Mai mult, aceeasi victima i-a mai acordat inculpatei inca un "imprumut" de 3.000 de lei, in timp ce pagubita astepta sa-si primeasca permisul inapoi.Dosarul cu privire la cele doua inselaciuni comise in acest an este instrumentat de un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava impreuna cu politistii din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Suceava.Cercetarile continua in vederea lamuririi tuturor imprejurarilor de fapt si a stabilirii raspunderii penale.Andreea Rotari este arestata acum pentru cele doua noi inselaciuni, iar faptul ca are antecedente penale pentru fapte comise cu acelasi mod de operate va cantari probabil mult in sentinta finala. Cu privire la ultimele fapte, Andreea Rotari se bucura de prezumtia de nevinovatie, pana la o decizie definitiva a instantelor de judecata.Despre alte inselaciuni comise de Andreea Rotari, pe cand avea 19 ani, cititi in Monitorul de Suceava.