Perchezitii in Vaslui, la persoane suspectate ca au incasat fraudulos alocatii in Franta. Prejudiciu de 1,7 milioane de euro

Politisti de combatere a criminalitatii organizate din Vaslui si Iasi, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Biroul Teritorial Vaslui, au facut, marti, 16 perchezitii domiciliare, la persoane banuite ca fac parte dintr-un grup infractional organizat, care ar fi actionat pe teritoriul Frantei. Suspectii ar fi cauzat un prejudiciu de 1,7 milioane de euro bugetului statului francez, prin constituirea unor dosare pe baza unor acte medicale false.

Potrivit Politiei Romane, 16 perchezitii au avut loc, marti dimineata, in localitatile Barlad, Murgeni si Zorleni, in urma colaborarii cu autoritatile judiciare din Franta, in contextul cercetarilor efectuate pe teritoriul acestui stat.

Au fost vizate mai multe persoane, banuite de inselaciune in grup infractional organizat, fals si uz de fals, tainuire in grup infractional organizat a bunurilor provenite din inselaciune si spalare de fonduri in grup infractional organizat.

Din cercetarile efectuate a reiesit ca infractiunile ar fi fost savarsite in anul 2016, in Franta, prin crearea unui mecanism infractional, cu scopul fraudarii bugetului de stat, prin constituirea unor dosare pe baza unor acte medicale false.

Cu ajutorul acestora, ar fi fost incasate drepturi necuvenite de la Casa de Alocatii Familiale si de la Casa de Asigurari Sociale din statul mentionat.

Prejudiciul cauzat bugetului statului francez a fost estimat la 1.700.000 de euro.

Patru persoane din orasul Murgeni (doua femei si doi barbati) au fost duse la sediul politiei, pentru audieri si dispunerea masurilor legale.

La actiune au participat si politisti din Barlad si Murgeni, care au beneficiat de sprijinul de specialitate al luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Vaslui si al jandarmilor.

