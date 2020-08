"Tunul" dat de angajatul unor dezvoltatori imobiliari care a vandut apartamente de 130.000 de euro fara stirea patronilor

"In urma cercetarilor efectuate in cauza, politistii bihoreni il banuiesc pe acesta ca, in perioada 2013 - 2017, in mod repetat, ar fi indus in eroare asociatii si administratorii unei societati comerciale oradene, cu privire la vanzarea a trei apartamente din patrimoniul societatii detinute de acestia", arata IPJ Bihor, potrivit ebihoreanul.ro Potrivit sursei citate, politistii au explicat si modalitatea in care angajatul dezvoltatorilor imobiliari a obtinut ilegal 130.000 de euro. "In calitate de imputernicit printr-o procura speciala de catre cei doi administratori ai respectivei societati, pentru a-i reprezenta pe acestia in efectuarea tuturor demersurilor necesare valorificarii a 13 apartamente detinute de societate intr-un complex rezidential din municipiul Oradea, profitand de increderea oferita, ar fi vandut trei apartamente, fara a le comunica acest lucru celor doi asociati si administratori, iar banii obtinuti in urma vanzarii acestor apartamente si i-ar fi insusit si i-ar fi folosit in interes personal", a mai transmis IPJ Bihor.Prejudiciul total in acest caz este de aproape 640.000 de lei.