Un barbat care s-a dat ofiter de informatii si a inselat o femeie cu 130.000 de lei, retinut la Alba Iulia. Metoda prin care si-a convins victima sa ia credite

Groza Adrian Petru, zis Keops, s-a dat drept politist, ofiter de informatii sau functionar la finante si a reusit sa obtina peste 132.000 de lei.Potrivit IPJ Alba, la data de 2 iulie 2020, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au retinut pe un barbat de 33 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat pentru inselaciune , uzurparea de calitati oficiale si conducere fara permis. Barbatul este cunoscut pentru alte infractiuni de inselaciune, fiind condamnat in trecut la inchisoare cu executare.In sarcina acestui s-a retinut faptul ca in perioada decembrie 2019 - iulie 2020, folosindu-se de calitati false, ar fi reusit sa convinga doua persoane sa ii dea sume de bani.Din cercetari a rezultat ca unei femei din Sebes i-ar fi spus ca este ofiter de informatii si ca recruteaza persoane pentru a fi angajate in cadrul sistemului de siguranta nationala, conditionand angajarea de indeplinirea unor "misiuni", care presupuneau urmarirea de persoane si contractarea unor credite pentru obtinerea unor sume de bani care urmau sa fie folosite de "agentie" in misiuni de siguranta nationala. Ar fi obtinut astfel, de la femeie, 130.000 de lei, pe care i-ar fi folosit in interes personal.In cursul lunii iunie 2020, l-ar fi apelat pe administratorul unei societati comerciale din Alba Iulia si, prezentandu-se drept functionar al administratiei financiare, i-ar fi cerut sa depuna intr-un cont, suma de 2.869 de lei, invocand o eroare privind o plata anterioara efectuata de barbat catre administratia fiscala.De asemenea, in luna iunie 2020, barbatul l-ar fi apelat pe un tanar caruia i-a spus ca este ofiter de politie si pe care l-ar fi amenintat cu intocmirea unui dosar penal in cazul in care nu va plati un prejudiciu provocat in urma unui accident rutier. In acest caz, victima nu a dat curs solicitarii si nu a fost prejudiciata material.Ieri, 2 iulie, politistii rutieri l-au depistat pe barbat, in timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Transilvaniei din municipiu, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.Fata de acesta, a fost luata masura retinerii, pentru 24 de ore, sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, conducere fara permis si uzurparea de calitati oficiale, iar in cursul zilei de azi, 3 iulie, va fi prezentat in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor legale. Politistii continua cercetarile pentru stabilirea intregii activitati infractionale a barbatului.