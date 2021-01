Un fals preot este cercetat pentru inselaciune dupa ce a cerut bani pentru construirea unei biserici. Tanarul de 18 ani a repetat schema si in alta locuri

Conform IPJ Galati, cercetarile au fost demarate in urma unei sesizari telefonice. In urma anchetei, politistii l-au gasit pe tanarul de 18 ani pe o strada din Galati. Era imbracat in straie preotesti si impreuna cu alti 2 tineri de 17 si 18 ani abia iesea dintr un bloc unde fusese cu Boboteaza. De altfel, tanarul ar mai fi fost si in alte blocuri din zona.El nu a putut prezenta o legitimatie de preot al Bisericii Ortodoxe Romane, in schimb, a afirmat ca ar fi preot intr-o alta organizatie religioasa ortodoxa, cu sediul in Brasov.Extinzand cercetarile, politistii au stabilit si ca, in luna decembrie 2020, prin intermediul unui cont deschis pe un site de socializare, declinandu-si aceeasi calitate de preot, tanarul ar fi solicitat diverse sume de bani, in scopul construirii unui lacas de cult.Politistii fac cercetari pentru inselaciune, pentru stabilirea imprejurarilor concrete in care au fost comise faptele.Un fals preot este cercetat de Politia din Galati pentru inselaciune, cercetarile fiind demarate dupa ce barbatul a mers inainte de Boboteaza la usile oamenilor, conform traditiei. Tanarul care pretindea ca este preot le cerea enoriasilor donatii in bani pentru a construi o biserica.Conform IPJ Galati, cercetarile au fost demarate in urma unei sesizari telefonice. In urma anchetei, oamenii legii l au gasit pe tanarul de 18 ani pe o strada din Galati. Era imbracat in straie preotesti si impreuna cu alti 2 tineri de 17 si 18 ani abia iesea dintr un bloc unde fusese cu Boboteaza. De altfel, tanarul ar mai fi fost si in alte blocuri din zona.El nu a putut prezenta o legitimatie de preot al Bisericii Ortodoxe Romane, in schimb, a afirmat ca ar fi preot intr-o alta organizatie religioasa ortodoxa, cu sediul in Brasov.Extinzand cercetarile, politistii au stabilit si ca, in luna decembrie 2020, prin intermediul unui cont deschis pe un site de socializare, declinandu-si aceeasi calitate de preot, tanarul ar fi solicitat diverse sume de bani, in scopul construirii unui lacas de cult.Politistii efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune, pentru stabilirea imprejurarilor concrete in care s-au comis faptele.