Parlamentul a interpretat eronat legislatia. CCR motiveaza decizia de neconstitutionalitate privind numirile interimare la conducerea TVR si RRA

Curtea arata in motivarea facuta publica marti referitoare la numirea efectuata la SRTv ca, prin adoptarea unei astfel de hotarari, "Parlamentul a incalcat dispozitiile legale incidente in cauza, respectiv art.19 si art.20 din lege, invocand aplicabilitatea dispozitiilor art.21 alin.(3), care reglementeaza o situatie speciala, respectiv situatia tranzitorie in care procedura de numire a consiliului de administratie care nu este definitivata de catre Parlament in decursul legislaturii in care a fost declansata este reluata dupa constituirea noului Parlament"."Or, este evident ca interimatul functiei de director general al SRT dispus prin Hotararea 31/2021 urmeaza a se exercita pe durata legislaturii in care procedura de numire a unui nou consiliu de administratie a fost declansata, ipoteza constituirii unui nou Parlament in acest interval fiind exclusa", se precizeaza in document. Mai mult, Curtea constata ca situatia de fapt si de drept nu atrage nici incidenta dispozitiilor art.46 alin.(8) din lege, care au ca premisa demiterea consiliului de administratie ca urmare a respingerii rapoartelor de activitate ale SRT, intrucat in cauza nu s-a constatat lipsa de cvorum legal de sedinta a plenului Camerelor reunite ale Parlamentului, care ar fi indreptatit birourile permanente ale celor doua Camere sa numeasca directorul general interimar", conform motivarii deciziei de admitere a sesizarii PSD.Totodata, CCR observa ca, desi Parlamentul in intregul sau si fiecare dintre cele doua Camere ale acestuia se bucura de deplina autonomie in ceea ce priveste stabilirea normelor juridice ce le guverneaza organizarea si functionarea, prin intermediul regulamentelor proprii sau al legilor speciale care guverneaza modul de exercitare a atributiilor Parlamentului, interpretarea si aplicarea normelor regulamentare si legale care instituie astfel de reguli procedurale trebuie realizate intotdeauna cu buna credinta, in spiritul unui comportament loial fata de Legea fundamentala.Intr-o ipoteza contrara, rezultatul ar fi blocarea activitatii institutiei, sub aspectul indeplinirii atributiilor constitutionale, cu consecinte negative asupra structurilor democratice pe care se intemeiaza statul (a se vedea mutatis mutandis Decizia nr. 209 din 7 martie 2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.188 din 22 martie 2012)", se arata in motivare.Or combinand dispozitiie legale a caror incidenta este determinata de indeplinirea unor conditii distincte si care se exclud reciproc, Parlamentul nu a facut decat o interpretare eronata a normelor legale referitoare la procedura de numire a unui nou Consiliu de administratie al SRTv, aplicandu-le cu incalcarea principiului constitutional care consacra caracterul obligatoriu al respectarii legilor, prevazut de art.1 alin.(5) din Constitutie", mai indica sursa mentionata.Prin urmare, CCR a constatat ca "Hotararea Parlamentului Romaniei 31/2021 privind numirea directorului general interimar al Societatii Romane de Televiziune a fost adoptata cu nesocotirea dispozitiilor constitutionale cuprinse in art.1 alin.(5) care consacra principiul legalitatii si al suprematiei Legii fundamentale, precum si a dispozitiilor art.19 si art.20 din Legea 41/1994", mai arata sursa amintita.Argumente similare a avut Curtea Constitutionala si in motivarea deciziei de admitere a sesizarii PSD privind numirea conducerii interimare la SRR.Camera Deputatilor si Senatul au votat, in plenul reunit din 11 mai, numirea Ramonei Saseanu in functia de director general interimar al Societatii Romane de Televiziune, pentru o perioada de sase luni, si a lui Liviu Popescu in pozitia de director general interimar al Societatii Romane de Radiodifuziune, tot pentru un interval de sase luni.Curtea Constitutionala a admis joia trecuta, cu unanimitate de voturi, sesizarile PSD in legatura cu numirea conducerilor interimare ale SRTv si SRR. Prin urmare, aceste numiri facute de Parlament sunt neconstitutionale.In sesizarea transmisa CCR cu privire la Hotararea Parlamentului privind numirea directorului general interimar al SRTv, PSD sustinea ca "singura prevedere legala aplicabila situatiei din data de 11 mai 2021 ar fi fost incadrarea in art. 46 alin (7), intrucat au fost respinse de catre plenul reunit al Parlamentului rapoartele de activitate si de executie bugetara, fiind necesara, ulterior, declansarea procedurii de numire a unui nou Consiliu de Administratie a Societatii Romane de Televiziune, fara a avea posibilitatea conferita de textul legal de a numi un director general interimar de catre plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. Nimic nu a impiediccat majoritatea ca, in cadrul unui Birou permanent reunit, sa declanseze aceasta procedura, cu atat mai mult cu cat cvorumul de sedinta a fost indeplinit. In schimb, a fost numit un director general interimar prin interpretarea gresita a legii si incalcarea acesteia, intrucat niciunul din cele trei articole enuntate mai sus nu se poate aplica in speta de fata. Daca legiuitorul ar fi dorit sa mai introduca si alte situatii, care sa duca la numirea unui director general interimar de catre plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, atunci acestea trebuiau prevazute in mod expres in textul legii".Premierul Florin Citu a precizat, referitor la decizia Curtii Constitutionale conform careia numirile la conducerile interimare ale SRTv si SRR, ca, pana nu exista o motivare a hotararii CCR, nu va fi facuta nicio alta numire. Dan Barna a anuntat, marti, ca va fi abordata la sedinta coalitiei de marti searatema numirii directorilor Societatii Romane de Televiziune si Societatii Romane de Radiodifuziune. Vicepremierul a adaugat ca sunt doua variante luate in calcul, nefiind exclusa accelerarea adoptarii unui proiect de lege de catre Parlament.