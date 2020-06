Criterii de integritate pentru candidatii PNL din Bucuresti. Fara nepotism, condamnari definitive, plagiate dovedite. Doar o singura exceptie

Ziare.

Astfel, potrivit documentului citat, dosarele de coruptie , nepotismul, traseismul, plagiatele dovedite in instanta ori contractele cu statul sunt interzise candidatilor.Totusi este permisa o singura exceptie: un candidat "sa nu isi fi schimbat apartenenta politica astfel incat sa fie candidat pentru al treilea partid politic, altfel decat prin fuziuni".Nici atitudinile discriminatorii nu au fost uitate, astfel ca sunt interzise total: "Sa nu fi facut declaratii sau sa fi avut atitudini rasiste, sovine, xenofobe sau discriminatorii constatate prin hotarari definitive".PNL Bucuresti si-a desemnat pana acum doar candidatul la Primaria Generala ( Nicusor Dan ), pentru candidaturile la sectoare negociaza cu alianta USR PLUS.Lista integrala de criterii pentru candidatii PNL Bucuresti:I. CRITERII DE INTEGRITATE1. Lustratie* Sa nu fi fost membru sau colaborator al fostei securitati si sa nu fi fost dovedit ofiter acoperit;* Sa nu fi detinut functii retribuite in aparatul de conducere al Partidului Comunist Roman, la orice nivel.2. Traseism* Sa nu isi fi schimbat apartenenta politica astfel incat sa fie candidat pentru al treilea partid politic, altfel decat prin fuziuni.3. Nepotism* Sa nu fi angajat in functii, in cadrul institutiilor publice pe care le-a condus sau le conduce, sotul/sotia, rude sau afini de gradul I.4. Contracte cu statul* Sa nu fie parte in afaceri sau contracte cu institutia pentru care candideaza sau in institutii din subordinea acesteia.5. Fals in declaratii* Sa nu aiba nereguli sau falsuri, constatate prin decizii definitive, in declaratia de avere sau interese.6. Incompatibilitate si conflict de interese* Sa nu se afle sub efectul unei decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese.7. Atitudini discriminatorii* Sa nu fi facut declaratii sau sa fi avut atitudini rasiste, sovine, xenofobe sau discriminatorii constatate prin hotarari definitive.8. Datorii la buget* Sa nu inregistreze datorii la bugetul local, mai vechi de un an, in calitate de persoana fizica.9. Plagiat* Sa nu fi fost dovedit prin hotarari judecatoresti definitive ca a obtinut diplome sau alte titluri prin plagiat.10. Probleme penale* Sa nu fi fost condamnat definitiv pentru o infractiune de coruptie, pentru infractiuni comise cu violenta sau pentru alte infractiuni cu intentie;* Sa nu fi inceput impotriva sa urmarirea penala pentru infractiuni de luare/dare de mita sau infractiuni comise cu violenta;* Sa nu fi fost trimis in judecata pentru alte infractiuni comise cu intentie;* Sa nu se afle intr-o masura preventiva - arest, arest la domiciliu sau control judiciar - pentru orice infractiune comisa cu intentie.II. CRITERII DE COMPETENTA1. Experienta profesionala vasta si recunoscuta;2. Experienta in activitatea politica si in activitatea de campanie electorala;3. Abilitati de comunicare;4. Abilitati sociale si organizatorice;5. Intelegerea principiilor de baza ale diferitelor servicii publice si a modului lor de functionare.