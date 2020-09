Cum a fost reangajat un politist din Caracal dat afara pentru ca are legaturi stranse cu un clan interlop

Acuzatiile concrete

In vara anului 2019, politistul rutier Dan Dumitrescu a fost destituit din Politie pentru ca, in primavara aceluiasi an, a primit calitate de martor intr-un dosar DIICOT . Oficial, politistul a fost dat afara din sistem pentru "comportarea necorespunzatoare, in serviciu, familie sau in societate, care aduce atingere onoarei, probitatii profesionale a politistului sau prestigiului institutiei".In motivarea destituirii lui Dumitrescu, conducerea IPJ Olt a aratat ca "la nivelul inspectoratului, se detin date si informatii cu privire la implicarea acestuia intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari de catre politistii din cadrul SCCO Olt sub aspectul savarsirii mai multor infractiuni de crima organizata". Concret, sefii IPJ Olt au aratat ca la inceputul lunii aprilie 2019 presa a scris despre un dosar de crima organizata in care se vorbea despre un politist implicat in activitati infractionale alaturi de clanul Oaca, in dosarul DIICOT politistul avand calitate de martor.In actiunea din instanta prin care a cerut anularea deciziei de destituire, Dan Dumitrescu a aratat ca acuzatiile care i se aduc nu sunt descrise in mod concret, iar pe fondul cauzei a aratat ca "simplul fapt ca mass-media a scris despre el nu inseamna ca se face vinovat de ceva".Politistul a aratat ca in dosarul DIICOT la care se face referire "calitatea sa este aceea de martor si nu suspect sau inculpat, ceea ce inseamna ca asupra sa nu planeaza nicio suspiciune si nu exista date, probe sau indicii ca ar fi savarsit vreo infractiune". Dan Dumitrescu a mai aratat, de asemenea, ca "fapta care ii este imputata este aceea de a detine calitatea de martor intr-un dosar, adica de a ajuta cu date si informatii la desfasurarea urmarii penale, ceea ce este absurd si nu poate atrage dupa sine destituirea sa din politie ".In procesul deschis de Dan Dumitrescu, IPJ Olt a depus intampinare in care a detaliat motivele pentru care l-a concediat pe politist. In documentul depus in instanta, IPJ Olt a invocat mai multe articole de presa referitoare la perchezitiile facute de DIICOT la o grupare de camatari, vizat de perchezitii fiind si Dan Dumitrescu, care a ramas in dosar tot cu calitate de martor.IPJ Olt a mai aratat ca din mai multe fotografii postate pe Facebook , dar si din declaratiile unor persoane din lumea interlopa reiese ca "este de notorietate relatia de prietenie" dintre Dumitrescu si un clan interlop din Caracal.IPJ a mai aratat ca din raspunsul Politiei Municipiului Caracal, din 2017 pana in 2019 au fost instrumentate mai multe dosare de cercetare penala cu privire la unele dintre persoanele semnalate in anturajul politistului cercetat. "Rezulta fara putinta de tagada faptul ca in anturajul reclamantului exista si persoane care anterior au fost cercetate penal sau condamnate sau care in prezent sunt cercetate sub aspect penal", a mai aratat IPJ in instanta.In sustinerea deciziei de concediere, IPJ Olt a mai prezentat in instanta si o declaratie a sotiei politistului, care a declarat ca a fost agresata, solicitand si obtinand inclusive ordin de protectie., a este declarat sotiei politistului concediat."Din aceste ultime aspecte, rezulta fara niciun dubiu, ca reclamantul are un comportament mai mult decat neadecvat chiar si in familia sa, nedemn in raport cu functia pe care o detine, cu statutul de politist", a aratat IPJ in instanta.Tribunalul Olt, unde s-a judecat procesul deschis de Dan Dumitrescu in prima instanta, a admis cererea politistului si a anulat decizia de concediere. Judecatorii au aratat ca decizia de destituire a politistului nu a fost motivataJudecatorii au mai aratat ca acuzatiile aduse politistului prin intampinarea depusa de IPJ in instanta nu pot fi luate in considerare pentru ca nu se regasesc si in decizia de concediere., se arata in decizia Tribunalului Olt prin care decizia de destituire a lui Dumitrescu a fost anulata.Hotararea Tribunalului Olt a fost mentinuta de Curtea de Apel Craiova, care a pronuntat sentinta finala in 1 iulie 2020.