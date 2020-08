Curtea de Apel Bucuresti ridica masura carantinei in comuna Seleus din Arad. Al doilea proces pierdut de DSU la instanta de fond

Pe de alta parte, instanta a respins cererea primarului din Seleus de acordare de despagubiri, insa decizia nu este definitiva. "Admite in parte actiunea. Anuleaza Ordinul DSU nr. 4659263/01.08.2020. Respinge capatul de cerere avand ca obiect plata daunelor morale, ca neintemeiat. Cu drept de recurs in termen de 2 zile de la comunicare, cererea de recurs urmand a fi depusa la Curtea de Apel Bucuresti. Pronuntata azi, 12.08.2020, prin punerea la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei", se arata in decizia instantei.Este al doilea proces pierdut in instanta de Departamentul pentru Situatii de Urgenta, dupa ce Curtea de Apel a ridicat, pe 4 august, carantina in comuna Gornet, judetul Prahova.Pe 6 august, primarul din Seleus a anuntat ca a atacat in instanta ordinul prin care doua localitati ale comunei au fost plasate in carantina incepand din 1 august, motivand ca masura nu se justifica, in conditiile in care in ultima saptamana au fost confirmate doar cinci cazuri noi."Am atacat la Curtea de Apel Bucuresti ordinul sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat , nr. 4659263 din 1 august, prin care s-au carantinat localitatile Seleus si Moroda. Initial, am sustinut ideea carantinei, pentru ca am avut 55 de cazuri, dar apoi am avut doar cateva cazuri noi si nu se mai justifica o astfel de masura. Am luat decizia sa apelez la instanta si pentru ca locuitorii comunei mi-au cerut o reactie, fiind foarte nemultumiti. Noi suntem recunoscuti pentru cultivarea legumelor, iar localnicii isi vand produsele in toata tara, mai ales in Ardeal. De cand s-a auzit ca suntem in carantina, producatorii din Seleus au mari dificultati in a-si vinde marfurile, clientii se feresc de ei cand afla de unde provin. Au fost cazuri in care nici nu au mai fost primiti sa vanda in anumite piete", declara atunci primarul din Seleus, Cristian Branc.Edilul spunea ca a depus la instanta "date si informatii care descriu realitatea cu care oamenii din comuna Seleus se confrunta".Focarul de COVID-19 din Seleus a fost anuntat de autoritatile din Arad in 22 iulie. Ulterior, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arad a decis sa plaseze in carantina localitatile Seleus si Moroda, din aceeasi comuna, iar masura a fost confirmata printr-un ordin al Departamentului pentru Situatii de Urgenta.