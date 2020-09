De ce judecatorii au anulat licitatia Primariei Bucuresti, care voia sa cumpere 100 de tramvaie turcesti. Detalii din contractul de 160 de milioane de euro

Judecatorii s-au limitat la o singura neregula

Parcursul de 2 ani al licitatiei PMB de 160 de milioane de euro

Desi Astra Vagoane a invocat mai multe nereguli in atribuirea initiala a contractului firmei turcesti Durmazlar, judecatorii au considerat ca existenta unei singure nereguli este suficienta pentru a descalifica compania turca.Agentia Nationala pentru Achizitii Publice si Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor formulasera anterior verdicte prin care au confirmat contrafacerea rezultatului celei mai mari achizitii publice din istoria recenta a transportului public din Romania. Prima institutie, ANAP, a sesizat 6 nereguli in achizitia publica, toate favorabile firmei din Bursa. Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a dat castig apelului Astrei, apreciind ca "a fost viciat calculul punctajului".Aceste decizii au fost contestate, nu de catre compania turca, ci de catre Primaria Capitalei. In final, Curtea de Apel Bucuresti a respins contestatia administratiei Firea. Desi Astra Vagoane a sustinut ca firma turca, desemnata castigotoare initial, nu a prezentat certificat de omologare tehnica a modelului de tramvai ofertat; ca a ofertat un prototip, respectiv un model de tramvai care nu a circulat pe strazile vreunui oras european si-a completat in mod nelegal oferta instanta de apel s-a rezumat doar la ultimul punct.Astfel, judecatorii au considerat irelevant sa analizeze si celelalte aspecte aspecte invocate, precum faptul ca podeaua tramvaiului produs la Bursa nu este coborata pe toata lungimea vagonului, aceasta fiind mai ridicata, in panta, in zona sasiurilor, care ar fi constituit o problema pentru persoanele cu dizabilitati sau faptul ca prototipul turcesc este dotat cu 4 usi duble si una simpla, cea din dreptul vatmanului, si nu cu 5 usi duble, asa cum cerea caietul de sarcini.Concret, judecatorii au sustinut ca firma turca nu a depus documentele care sa ateste capacitatea si graficul de livrare al celor 55 de tramvaie in primul an de contract."Curtea retine ca declaratia generala de acceptare a confirmarii clarificarilor/modificarilor/completarilor la documentatia de atribuire nu constituie o confirmare a graficului de livrare prevazut de documentatia de atribuire, intrucat este o simpla declaratie generala, fara a contine un minimum de informatii despre graficul de livrare.Asadar, cum graficul de livrare a lipsit in integralitatea sa din propunerea tehnicaprezentata de ofertantul desemnat castigator, autoritatea contractanta nu avea dreptul de aaccepta completarea propunerii tehnice, acest demers neregasindu-se in niciuna dinposibilitatile enumerate la articolul mai sus citat.Lipsa graficului de livrare nu poate fi asimilata unei abateri tehnice minore si nici unui viciu de forma astfel ca, prin acceptarea lui, devin incidente dispozitiile art. 209 din Legea 98/1996 care prevad: Autoritatea contractanta nu are dreptul ca prin clarificarile/completarile solicitate sa determine aparitia unui avantaj evident in favoarea unui ofertant/candidat", se arata in motivarea instantei de apel.Judecatorii arata ca Primaria era obligata sa declare oferta turcilor ca neconforma"Mai mult decat atat, autoritatea contractanta, pe langa indicarea expresa a faptuluicaa prevazut in mod expres care este si sanctiunea nedepunerii acestui grafic:neconformitatea ofertei.Prin urmare, autoritatea contractanta era obligata sa respecte intocmai aceasta prevedere expresa si sa constate ca intimata INTIMATUL nu si-a asumat in mod expres, odata cu depunerea ofertei, si graficul de livrare, oferta acesteia fiind neconforma", mai arata magistratii."Atat timp cat oferta este declarata inacceptabila pentru neindeplinirea unei singurecerinte de calificare, chiar daca le indeplineste pe toate celelalte, ar fi inutil ca, instanta sa analizeze si restul motivelor invocate in cuprinsul contestatiei, vizand alte cerinte de calificare cu privire la care CNSC a trimis spre reevaluare, un asemenea demersnemaiprezentand niciun interes pentru contestatoare", concluzioneaza Curtea de Apel Bucuresti.-11 noiembrie 2018, Primaria Bucuresti a publicat anuntul de licitatie pentru achizitionarea a 100 de tramvaie;-15 martie 2019 a fost termenul-limita de depunere a ofertelor, Durmazlar Makine din Turcia si Astra Vagoane Bucuresti fiind singurii candidati;-Aprilie 2019 - s-au deschis ofertele, dupa mai multe amanari si deliberari;-25 septembrie 2019 - s-a finalizat evaluarea tehnica;-6 noiembrie 2019 - Primaria Bucuresti a anuntat castigatorul: Durmazlar;-8 noiembrie 2019 - Astra Vagoane a contestat rezultatul;-1 decembrie 2019 - CNSC obliga Primaria Bucuresti sa reevalueze ofertele; PMB contesta imediat la Curtea de Apel decizia CNSC;-28 iulie 2020, Curtea de Apel respinge actiunea PMB;-8 septembrie 2020 - PMB instiinteaza Astra Vagoane ca a fost desemnat castigatorul licitatiei privind cele 100 de tramvaie.