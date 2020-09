Daune morale de 60.000 de lei pentru o femeie care a alunecat in toaleta unui mall din Bucuresti

Decizia este definitiva si a fost luata pe 1 septembrie de un complet de judecata de la Curtea de Apel Bucuresti, relateaza G4Media.ro. Elena Veronica Titrat a relatat ca, in ziua de 4 martie 2018, in timp ce se afla la parterul mall-ului din Bucuresti, "a fost nevoita sa mearga impreuna cu minorul (al surorii sale, care o insotea n.r.) la toaleta situata la acest nivel al imobilului, in spatiul destinat toaletei publice. In aceste conditii, din cauza umezelii abundente de pe pardoseala, determinata de scurgerile de apa de la un robinet defect, ca si a mizeriei acumulate in timp, astfel cum rezulta din plansele fotografice depuse (...), am alunecat si m-am dezechilibrat, rasturnandu-ma si cazand cu toata greutatea corpului pe mana dreapta, cu consecinta unor fracturi cominutive cu deplasare de fragmente osoase si articular cu infundare."Femeia a fost operata, iar mana i-a fost pusa in gips.Ea a sustinut ca "accesul la aceasta toaleta era liber, nefiind nicio atentionare (marcaj scris sau alt semn distinctiv) cu privire la vreo interdictie sau vreun inconvenient al utilizarii respectivului spatiu".Reclamanta a dat vina pe societatea care adminstreaza mall-ul si a cerut 210.000 lei daune morale "care constau in durerile fizice ca urmare a fracturarii bratului drept din cauza umezelii si mizeriei de la toaleta" si 40.000 de lei daune materiale "reprezentand cheltuielile efectuate cu recuperarea postoperatorie ca urmare a interventiei chirurgicale suferite".