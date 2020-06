Doi politisti locali, dati afara pentru indulgenta aratata unor straini care s-au dezbracat si au facut baie in centrul Resitei, au obtinut in instanta reangajarea

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, politistii locali Olivian Emeric Boncila si Mihaela Adriana Bradea, au ajuns sa fie cercetati disciplinar si concediati pentru ca, dupa ce i-au identificat pe doi cehi care s-au dezbracat si s-au scaldat in fantana arteziana din centrul Resitei, i-au lasat sa plece fara sa ii sanctioneze sau macar sa ii legitimeze si sa raporteze incidentul. De asemenea, politistii au fost acuzati si ca nu i-au sanctionat pe cei doi, care faceau parte dintr-un grup de cinci persoane, pentru ca "erau insotiti de caini de talie mare fara ca acestia sa poarte botnita si lesa".Potrivit Adevarul , comisia de cercetare disciplinara a retinut ca cehii nu au fost legitimati, "cu toate ca politistii locali aveau obligatia sa procedeze la legitimarea acestora pentru aflarea identitatii, iar in cazul in care acestia nu aveau documente asupra lor trebuiau condusi la sediul Politiei Locale pentru identificare".Mai mult decat atat, politistii locali au fost gasiti vinovati de faptul ca nu au sesizat Politiei Nationale cu privire la savarsirea, de catre barbatul care s-a dezbracat in pielea goala in centrul Resitei, infractiunii de ultraj contra bunelor moravuri. "Potrivit prevederilor din fisa postului politistii locali aveau obligatia ca la constatarea savarsirii in flagrant a unei infractiuni sa identifice faptuitorii si sa ii predea organelor abilitate pe baza de proces verbal", a constatat comisia de disciplina, care, potrivit adevarul.ro , le-a aplicat agentilor cea mai dura sanctiune disciplinara: concedierea.Tribunalul Caras-Severin, unde agentii au contestat concedierea, a decis ca politistii locali se fac vinovati de faptele pentru care au fost sanctionati disciplinar, dar masura concedierii este prea dura, impunandu-se o sanctiune mai blanda. Astfel, judecatorul a dispus inlocuirea sanctiunii disciplinare a destituirii din functie cu sanctiunea retrogradarii intr-o functie publica de nivel inferior pe o perioada de 1 an, cu diminuarea corespunzatoare a salariului."Este de observat ca sanctiunea disciplinara constand in destituirea din functia publica este cea mai severa dintre sanctiunile disciplinare, iar la aplicarea unei asemenea sanctiuni trebuie avut in vedere intregul context in care s-au savarsit abaterile respective. In speta, comisia de disciplina nu a retinut existenta unor circumstante atenuante, de natura a conduce la aplicarea unei sanctiuni mai putin grave, care trebuiau avute in vedere in scopul individualizarii corecte a sanctiunii aplicate", a aratat judecatorul citat de adevarul.ro.Sentinta Tribunalului Caras-Severin nu este definitiva, putand fi atacata cu apel la Curtea de Apel Timisoara.