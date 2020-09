Grava eroare medicala: Un barbat din Oradea a fost diagnosticat gresit cu cancer si a facut 56 de sedinte de radioterapie. Malpraxisul a ajuns la tribunal

Sedintele de radioterapie

Efectele nocive

Alexandru Mos s-a prezentat in martie 2012 la Spitalul Judetean, unde i s-a facut o punctie si i s-a prelevat o proba de tesut, avand probleme cu prostata, relateaza adevarul.ro. Medicul Elena Rosca, in prezent sefa Serviciului de Anatomie Patologica, a stabilit diagnosticul de "adenocarcinom de prostata", respectiv "glande prostatice cu caracter maligne".Oradeanul a fost supus in total la 56 de sedinte de radioterapie, procedura ce presupune folosirea radiatiei ionizante pentru distrugerea celulelor canceroase. Cand le-a terminat, s-a prezentat la oncolog, pentru stabilirea schemei de tratament hormonal.Medicul oncolog a gasit nereguli in fisa pacientului si i-a recomandat inca o investigatie. Dupa ce proba a fost analizata la Laboratorul de Anatomie Patologica din Cluj, s-a dovedit ca barbatul nu a avut cancer de prostata.Oradeanul a deschis un proces impotriva doctoritei si a spitalului responsabil pentru prejudiciile provocate pacientilor de catre angajati, precum si firma de asigurare la care unitatea are incheiata polita de asigurare pentru astfel de situatii, cerand instantei sa constate existenta culpei medicale si s-o oblige pe Rosca, in solidar cu unitatea spitaliceasca, la daune de 250.000 euro.Sedintele de radioterapie au avut efecte nocive: stari de voma, senzatie de stres si oboseala, iar pe termen lung i-au provocat probleme digestive, organismul sau nemaiputand sa digere anumite mancaruri."Nu negam faptul ca reclamantul a suferit fizic si psihic in urma stabilirii unui asemenea diagnostic si efectuarii tratamentului radioterapeutic, insa toate acestea nu sunt consecinta vreunei fapte ilicite care sa fi fost savarsite de Rosca Elena", au explicat, in intampinarea depusa, juristii Spitalului Judetean, care au cerut si efectuarea unor expertize de specialitate.Dupa patru ani de judecata, Tribunalul Bihor i-a dat dreptate oradeanului, statuand ca greseala apartine in exclusivitate doctoritei. Instanta a respins, insa, ca exagerate pretentiile oradeanului, stabilind ca 15.000 euro ar fi "in masura sa acopere suferintele resimtite"Barbatul a murit in aceasta primavara, nu din cauza vreunei afectiuni oncologice, ci in urma unui accident vascular cerebral."Procesul va continua. Suma acordata de instanta de fond este mult prea mica fata de traumele suferite de clientul meu. Cum acesta a decedat, se vor introduce in cauza mostenitorii", sustine avocata familiei, Melania Laza, potrivit sursei citate.