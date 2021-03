Viceprimarul care s-a sarutat pe gura cu un interlop, obligat de instanta la plata unor daune uriase

Mai exact, in 2013, pe cand detinea aceasta functie, viceprimarul a produs un eveniment rutier pe E85, aproape de Sascut-Bacau, dupa ce a pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens, unde s-a izbit de o masina in care erau cinci persoane. Toate cele cinci persoane din autoturismul lovit de Leonardo Cristea au ajuns la spital, cu rani, doua dintre victime fiind sportive profesioniste, componente ale lotului national al Romaniei de Volei.De altfel, acestea si soferul masinii s-au si constituit parti civile in procesul care a demarat dupa trei ani si s-a incheiat dupa inca cinci cu o decizie definitiva. Procesul a fost tergiversat si de faptul ca victimele accidentului de la Sascut s-au judecat cu Fondul de Garantare a Asigurarilor, ca urmare a faptului ca societatea care ar fi trebuit sa-i despagubeasca a intrat in faliment.In timpul procesului, care a durat nu mai putin de cinci ani, s-a aflat ca masina pe care o conducea viceprimarul nu era proprietatea sa si avea ITP-ul expirat. Mai mult, edilul din municipiul de pe Trotus s-a urcat si baut la volan. Astfel ca dupa o decizie oarecum blanda la instanta de fond, judecatorii de la Curtea de Apel Bacau au decis ca fostul viceprimar este bun de plata, valoarea daunelor materiale fiind de 256.000 de lei, iar daunele morale au fost stabilite la valoarea de 11.000 de euro.Leonardo Cristea este in prezent consilier local PSD in Adjud iar amenda la care a fost obligat nu-i pune in pericolul scaunul de ales local.Leonardo Claudiu Cristea a fost anul trecut protagonistul unei scene care a socat comunitatea, fiind filmat la o petrecere in timp ce se saruta pe gura cu un membru al unei grupari interlope autointitulata "Spaima Adjudului".De altfel, interlopul fusese si condamnat la inchisoare cu suspendare si era obligat sa efectueze munca in folosul comunitatii chiar la primaria unde Cristea era viceprimar.Petrecerea s-a desfasurat in restaurantul sau viceprimarului, care a reactionat dupa aparitia in presa a inregistrarii. "Aveau ei o petrecere intr-un salon de evenimente la mine in locatie si dimineata m-au luat la dans si pe mine, nici macar nu am fost invitat la aceasta petrecere, dar eram acolo deoarece era localul meu. A fost facut live atunci si acel live a fost salvat, luata doar aceasta frantura si pastrata", spunea anul trecut fostul viceprimar.