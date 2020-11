Guvernul a aprobat proiectul de lege ce prevede ca instantele sa poata efectua proceduri judiciare prin videoconferinta

"In contextul COVID a fost adoptat un proiect de lege privind unele masuri in domeniul justitiei si acest proiect de lege va fi trimis Parlamentului spre adoptare in procedura de urgenta. Este un proiect de lege care tine cont de contextul actual al pandemiei COVID-19 si ofera posibilitatea instantelor de judecata de efectuare a unor proceduri judiciare in sistem la distanta prin videoconferinta", a precizat Danca, dupa sedinta de guvern.El a spus ca acest proiect prevede ca instantele sa poata prioritiza solutionarea dosarelor pe rol, cu obiectivul de a limita raspandirea infectiilor cu coronavirus "De asemenea, proiectul permite instantelor de judecata sa prioritizeze solutionarea dosarelor aflate pe rol in functie de acest obiectiv de a limita pe cat posibil raspandirea infectiilor cu coronavirus si pentru a reduce interactiunile fizice din instantele de judecata din Romania", a adaugat Danca.