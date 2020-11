Instantele anuleaza majoritatea amenzilor date de autoritati pentru nepurtarea mastii. Politistul trebuie sa constate personal contraventia

"Majoritatea instantelor se pronunta favorabil petentilor, in sensul ca admit plangerile in totalitate sau in parte, dispunand inlocuirea sanctiunii amenzii cu avertismentul sau reducerea semnificativa a cuantumului amenzilor aplicate persoanelor surprinse fara a purta masca de protectie.Din analiza selectiva a jurisprudentei existente in materia contraventionala legata de purtarea mastii de protectie, am sesizat o inclinatie a instantelor de judecata de a admite plangerile contraventionale, in special pe lipsa de teminicie data de lipsa proportionalitatii dintre sanctiune si fapta savarsita", afirma avocata Adina Linca intr-o analiza publicata de clujust.ro.La randul sau, avocatul Toni Neacsu, sustine ca a realizat o mica cercetare statistica pe www.RoLII.ro privind practica instantelor in ce priveste sanctionarea contraventionala a neportului mastii de protectie.Observatiile acestuia au fost publicate pe Facebook "- am gasit in jur de 100 de dosare in care s-a pus aceasta problema, adica foarte putin fata de numarul amenzilor date de organele de ordine. Este adevarat ca abia de la inceputul acestei luni s-a generalizat obligativitatea portului mastii, asa ca instantele inca nu au avut timp sa si solutioneze toate plangerile formulate.- se confirma concluzia din material potrivit cu care exista tendinta instantelor de a inlocui amenda cu avertismentul, mai ales atunci cand organul constatator a aplicat amenda maxima de 2.500 lei.- o sentinta foarte interesanta confirma ceea ce stiam si anume ca nu se pot da amenzi daca politistul nu constata nepurtarea mastii personal ci vede acest lucru pe o poza publicata pe facebook- obligativitatea purtarii mastii in spatiile deschise a fost instituita progresiv, intai prin HG 588 din 31 iulie 2020 si prin hotararile date pe plan local de comitele de urgenta, apoi la nivel national prin HG 935/5.11.2020, care la randul ei a fost posibila prin modificarea Legii nr. 55/2020 prin OUG 192/5.11.2020. Instantele nu fac de regula nici un fel de distinctie, pur si simplu verifica daca amenda este prevazuta in legislatie la momentul savarsirii faptei.- nu am gasit exceptii de neconstitutionalitate ridicate in astfel de dosare care sa fi dus la sesizarea Curtii Constitutionale, cu privire fie la OUG 192/2020 (intrucat limitarera unor drepturi in starea de alerta nu se poate face prin ordonante de urgenta ci doar prin lege), fie direct la Legea nr. 55/2020 privind starea de alerta (intrucat de pilda lipsesc avizele CES ori CSM ).In sfarsit reproduc mustrarea adusa de un judecator din Baia Mare unei persoane care nu a purtat masca in spatii deschise, dar fata de care a inteles sa inlocuiasca amenda de 500 lei cu cea a avertismentului, tocmai pentru ca reprezinta o viziune destul de comuna a instantelor care solutioneaza astfel de plangeri: In consecinta, instanta atrage atentia petentei ca in viitor sa foloseasca si sa poarte masca de protectie in locurile in care aceasta este obligatorie pentru a reduce riscul de imbolnavire si de transmitere a virusului. De asemenea, aduce la cunostinta petentei ca fiecare cetatean are obligatia de a contribui limitarea cresterii numarului cazurilor de infectari cu virusul Sars-Cov2".