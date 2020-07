O eleva care a terminat clasa a XII-a cu 10 si a luat 9.46 la BAC, eliminata din examen dupa afisarea rezultatelor: "Merg in instanta"

Potrivit sursei citate, cei 17 elevi eliminati din examen dupa afisarea rezultatelor nu isi vor primi diploma. Eleva care a luat 9.46 la examen a declarat ca va merge in instanta pentru obtinerea diplomei necesare inscrierii la facultate. "Nivelul de dificultate (n.red. - al probelor de Bac) a fost acceptabil, m -am pregatit intens ca sa fac fata si dovada sunt rezultatele. (...) Eu sunt in stare sa dau BAC-ul in orice moment, nu este o problema, insa am nevoie de diploma ca sa ma pot inscrie la facultate, sa-mi continui studiile, din luna octombrie, la Universitatea Stefan cel Mare din Suceava (...)Am contactat avocati , vom merge in instanta pentru ca lucrarile redactate de mine sunt facute din cunostintele proprii. Eu imi vreau notele inapoi si diploma", a declarat Alexandra Bindiu pentru adevarul.ro Aceeasi sursa mai arata ca atunci cand a fost intrebata daca s-a copiat in sala de examen eleva a raspuns. "Eu nu pot spune ce s-a intamplat, eu eram concentrata pe lucrarea mea. Profesorul care era supraveghetor raspunde de asta, era sarcina lui".