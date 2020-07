O mama din Bucuresti, obligata de judecatori sa isi lase fiica de 11 ani sa plece in vacanta in Grecia

Printr-o actiune pe calea ordonantei presedintiale, un barbat din Bucuresti a dat-o in judecata pe fosta sa sotie, cerandu-le judecatorilor sa o oblige pe femeie sa isi dea consimtamantul pentru ca fiica lor de 11 ani sa plece in vacanta in Grecia cu tatal sau si mai multe prietene.In instanta , barbatul a aratat ca ambele parti s-au inteles sa-si dea reciproc cate o procura prin care fiecare parinte sa poata calatori in strainatate cu minora oricand acesta doreste, pana la data de 04.06.2022. In decembrie 2019, femeia si-a revocat, insa, decizia motivand ca "manoperele din ultima perioada exercitate de tata au indepartat-o pe fetita de mama". Astfel, pentru a putea merge cu fiica sa in vacanta in Grecia, barbatul a deschis proces de obtinere a acordului din partea mamei.Judecatoria Sector 1, printr-o sentinta pronuntata in 1 iulie 2020, a obligat-o pe mama sa isi dea consimtamantul ca fiica sa sa plece in Grecia in perioada 4-15 iulie., se arata in sentinta Judecatoriei Sector 1.In aceeasi hotarare se mai arata ca "daca parata ar fi resimtit in mod real o temere din acest motiv (n.r. din cauza pandemiei), nu ar fi acceptat ea insasi calatoria minorei si nu ar fi dat procura inaintea primului termen fixa in ordonanta, la data de 22.06.2020 si cu atat mai mult nu ar fi dat-o fara precizarea destinatiei, cum a fost data, in conditiile in care se cunostea ca se pleaca in Grecia"., se mai arata in hotararea Judecatoriei Sector 1.Judecatorul a mai punctat ca in urma audierii fetitei, aceasta a aratat ca "si-ar dori sa mearga in excursie cu prietena sa cea mai buna si inca doi copiii, de varste apropiate, cu care sa petreaca vacanta la mare". De asemenea, din discutiile cu minora, judecatorul a retinut ca, se mai arata in sentinta Judecatoriei Sector 1, care este "executorie de drept".