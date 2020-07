O renumita cantareata de muzica populara, gasita cu zeci de mii de euro nedeclarati, a fost invinsa de Fisc in instanta. Sentinta este definitiva

Cantareata de muzica populara a fost supusa verificarilor Fiscului, fiind considerata persoana cu risc fiscal, arata adevarul.ro.Potrivit sursei citate, inspectorii fiscali au constatat ca in perioada 2013-2014, artista a folosit, dintr-o sursa neidentificata, fonduri in valoare de 379.000 lei pentru: restituiri ale unor imprumuturi primite, achizitii de bunuri mobile, cheltuieli cu vacante, calatorii. Inspectorii fiscali au mai descoperit ca in aceeasi perioada sumele detinute de artista in conturi au crescut nejustificat.Sursa citata mai arata ca pe numele artistei Fiscul a emis decizii de impunere de aproape 61.000 de lei reprezentand impozit pe venit si aproximativ 29.000 de lei reprezentand accesorii.Potrivit sursei amintite, artista a spus in instanta ca 36.000 de euro din banii imputati de ANAF provin de la fratele sau care i-a restituit un imprumut de 11.000 de euro si care a imprumutat-o ulterior cu 25.000 de euro. De asemenea, artista a mai aratat ca de la tatal sau, care este pensionar si care are o pensie de aproximativ 500 de euro pe luna, are 12.000 de euro. Alte sume, a aratat Olguta Berbec Novac, provin din vanzarea unor bijuterii si a unei masini "Audi".In prima instanta, la Tribunalul Timis, artista a castigat procesul cu Fiscul, dar a pierdut definitiv in apel, la Curtea de Apel Timisoara. Judecatorii de aici au aratat, potrivit sursei amintite, ca artista nu a fost convingatoare atunci cand a justificat sumele de bani provenite de la membrii familiei. "Dovada certa si obiectiva a provenientei sumelor de bani pretins a fi dobandite de la membrii familiei se impunea a fi efectuata prin intermediul unor documente care sa ateste si transferul banilor in patrimoniul beneficiarului", au aratat judecatorii, potrivit adevarul.ro