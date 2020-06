Padurarul care a incercat sa mituiasca un politist ca sa "aiba si el niste bani de care sa nu stie sotia": "Dumneata nu tre sa vezi atatea"

Ziare.

Trimis in judecata pentru dare de mita, padurarul Teodor Lapuste a fost condamnat de Tribunalul Cluj la 1 an si 11 luni de inchisoare cu suspendare. Sentinta nu este definitiva, fiind atacata cu apel la Curtea de Apel Cluj. Din sentinta pronuntata de Tribunalul Cluj in prima instanta reiese cum a incercat sa il cumpere padurarul pe seful de post din localitatea Rasca pentru ca politistul sa inchida ochii la transporturile ilegale de lemn.Potrivit rechizitoriului, in octombrie 2018 padurarul i-a promis politistului 40 metri cubi de lemn, in valoare de aproximativ 10.000 de lei, iar in luna noiembrie 2018 i-a promis bani sau alte foloase ca sa inchida ochii la neregulile din domeniul silvic. Potrivit procurorilor, in 20 decembrie 2018, padurarul i-a dat sefului de post 1.500 de lei ca sa treaca cu vederea contraventiile sau infractiunile din domeniul silvic, dar si sa il anunte cand sunt controale pe linie silvica.Dupa ce l-a denuntat pe padurar, politistul a fost autorizat sa inregistreze discutiile, iar potrivit procurorilor de la Parchetul Tribunalului Cluj, cu ocazia uneia dintre discutii, padurarul i-a propus politistului sa ii faca rost de o masina de lemne pe care sa o vanda " ca sa mai aiba si el niste bani de care sa nu stie sotia".Din interceptarile din dosar reiese care era planul padurarului. Acesta voia sa il mituiasca pe politist astfel incat el si oamenii lui sa poate face linistiti transporturi de lemn taiat ilegal din padure., se arata in interceptarile de la dosar.Imediat dupa trimiterea in judecata, padurarul a recunoscut faptele, iar in urma procesului, a fost condamnat la 1 an si 11 luni de inchisoare cu suspendare, beneficiind de reducerea cu o treime a pedepsei. "La individualizarea pedepsei se va tine cont de gravitatea infractiunii si de periculozitatea inculpatului. Prima se desprinde din faptul ca infractiunea a fost savarsita in forma continuata - 4 acte materiale, din imprejurarea ca, se arata in sentinta Tribunalului Cluj.Judecatorul a mai retinut ca "inculpatul este de multi ani padurar in zona, stie extrem de bine, datorita cunostintelor de specialitate in domeniu, care este efectul defrisarilor necontrolate asupra mediului, parand sa practice aceasta modalitate de lucru pentru a castiga bani in plus., a mai aratat judecatorul, care i-a gasit padurarului si circumstante atenunante.Isi castiga existent a prin munca, in comunitatea in care traieste este apreciat ca o persoana pasnica, echilibrata, cu un comportament adecvat fata de membrii comunitatii, bine integrata in societate si implicata in activitati sociale utile, se bucura de un statut consolidat in randul comunitatii locale, este apreciat pozitiv, beneficiaza de relatii bune cu familia, se bucura de sprijin si atasament din partea acesteia, dispune de resurse individuale si familiale optime in vederea schimbarii comportamentale", a mai aratat judecatorul, a carui sentinta poate fi atacata cu apel la Tribunalul Cluj.