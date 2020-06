Patronatele din turism ameninta Guvernul cu instanta "pentru subminarea economiei nationale" daca nu se deschid restaurantele si hotelurile

Ziare.

"Patronatele din turism intentioneaza sa actioneze Guvernul in instanta pentru subminarea economiei nationale, daca restaurantele din hoteluri nu se deschid pe 15 iunie, data incepand cu care peste 500.000 de romani si-au achizitionat deja servicii de cazare in tara, cu mese incluse, care nu pot fi prestate in aceste conditii. Chiar si o intarziere cu doua saptamani a deschiderii restaurantelor din hoteluri pune Romania in mare dezavantaj competitiv fata de alte tari din zona, care au ridicat deja aceste restrictii si, in acelasi timp, arunca in faliment mai mult de doua treimi dintre hotelurile din tara", potrivit Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).FPTR aminteste de discursul de marti al pretedintelui Klaus Iohannis , in care a vorbit despre masurile care vor fi luate dupa 15 iunie, in care seful statuui a anuntat deschiderea mall-urilor, insa fara restaurantele din interiorul acestora si fara locurile de joaca, "dar nu a spus absolut nimic despre asteptata redeschidere a restaurantelor din hoteluri"."In momentul de fata clientii au acces, incepand cu 1 iunie, doar pe terasele restaurantelor, cu o serie de limitari. In acest context, perspectiva ca restaurantele din hoteluri sa nu se deschida pe data de 15 iunie, in plin sezon estival si dupa trei luni de pauza, a socat intreaga industrie a turismului din Romania", arata FPTR.Reprezentantii patronatelor spun ca daca aceasta decizie a fost luata pe baza unui studiu real, asa cum se afirma, ele se intreaba daca tari precum Grecia, Bulgaria sau Turcia nu au facut acest tip de studiu, in conditiile in care ele au ridicat deja restrictiile pentru restaurante."Daca nu se deschid cel putin restaurantele hotelurilor pe data de 15 iunie, putem sa spunem adio turismului romanesc, deoarece sunt peste 500.000 de persoane care deja au achizitionat, incepand cu 15 iunie, vacante in Romania ce includ servicii de cazare cu masa, care nu pot fi prestate in aceste conditii. Multe dintre hotelurile din orase, statiuni sau de la munte, nu beneficiaza de terase care sa asigure serviciile pentru toti turistii cazati, motiv pentru care nu isi vor putea desfasura activitatea. In conditiile in care nu au putut functiona in ultimele trei luni, iar fiecare zi din sezonul care tocmai a inceput e esentiala pentru a minimiza pierderile generate de efectele pandemiei de coronavirus , estimam ca, daca nu se deschid restaurantele pe data de 15 iunie si se intarzie cel putin doua saptamani aceasta masura, mai mult de 70% dintre hotelurile din Romania vor da faliment", a declarat Mohammad Murad, presedintele FPTR.O intarziere a deschiderii restaurantelor dupa data de 15 iunie pune turismul romanesc, in plin sezon estival, intr-un dezavantaj urias comparativ cu alte tari din zona, care au ridicat deja aceste restrictii, relaxand masurile din industria HoReCa."In cazul in care nu se va lua decizia deschiderii restaurantelor pe data de 15 iunie, patronatele din turism vor initia un proces impotriva Guvernului Romaniei pentru subminarea economiei nationale", a mai afirmat Mohammad Murad, presedinte FPTR.Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca restaurantele in spatii inchise prezinta un risc epidemiologic major, din cauza numarului mare de persoane care stau, a timpului mare petrecut, a faptului ca nu se poate purta masca si datorita razei de raspandire a virusului. "Acesta este adevarul, pe evaluarea de risc epidemiologic: deschiderea restaurantelor in spatii inchise prematura poate sa duca la o crestere a numarului de infectii", a afirmat Orban.