Pedeapsa primita de vloggerul "Colo" pentru instigare la viol. A marturisit ca a facut totul "doar pentru a acapara atentia publicului"

A instigat la viol pentru a strange mai multi fani

Cautat acasa de copii ca sa ii dea cadouri

Urmaritorii vloggerului, minori usor influentabili

Judecatorul, de acord cu intelegerea procuror -vlogger

Cercetat pentru instigare la viol dupa ce a spus, intr-un videoclip urmarit de 77.000 de persoane pe contul sau de Youtube, ca fetele ar trebui violate, avand in vedere aspectul fizic al acestora si vestimentatia sumara, vloggerul "Colo" si-a recunoscut vinovatia in schimbul unei amenzi penale de 24.000 de lei.Astfel, procurorul a incheiat cu vloggerul un acord de recunoastere a vinovatiei, care a si fost validat de instanta. Din acordul de recunoastere a vinovatiei reiese ca Alexandru Balan si-a asumat vina pentru instigare la viol, recunoscand ca a facut totul ca sa atraga cat mai multa lume pe canalul sau de Youtube."Colo" a declarat ca din anul 2016, a inceput mai serios sa realizeze continut video pe YouTube, promovandu-se pe retelele de socializare precum Facebook si Instagram. Alexandru Balan a mai declarat ca in momentul in care a crescut ca numar de urmaritori a inceput sa realizez livestream-uri mai des, cateodata zilnic, in functie de programul din viata personala.Vloggerul a mai declarat ca in anul 2017 a avut cea mai mare crestere a urmaritorilor din YouTube Romania, avand o crestere de 300.000 de abonati (urmaritori) in 3-4 luni de zile., se arata in acordul incheiat de "Colo" cu procurorul.Tanarul acuzat de instigare la viol a declarat ca in cursul anului 2018, pe cand locuia in zona Dristor din Bucuresti, "in fiecare zi, la usa locuintei veneau copii pe care nu ii cunostea, dar care se recomandau a ii fi fani pentru a face fotografii cu el, pentru a ii inmana cadouri sau pentru a le da autografe".Vloggerul a mai depus marturie in care a aratat ca "in perioada august - septembrie 2019, a realizat un livestream, in care neconstientizand faptul ca poate sa faca rau vreodata cuiva, a spus ca fetele din ziua de azi sunt diferite din perioada cand era mai tanar"."Colo" a mai spus cu ocazia anchetei ca prin cuvantul "violate" "s-a referit la faptul ca poti intretine relatii sexuale cu acestea, fara a fi vorba de a le viola in niciun moment". "In aceasta perioada, media de persoane prezente la un live-stream realizat de acesta era de 1000 de persoane. Astfel, exagerand continutul povestirilor atragea cat mai mult public, scopul sau unic fiind de a obtine cat mai multi abonati (urmaritori) pe canalul de YouTube. Totodata, acest fapt ii aducea urmaritori si pe retele Facebook si Instagram. Acest live-stream nu a fost niciodata postat pe canalul sau de YouTube, ci doar a fost in transmisiune directa pe YouTube si inregistrat de alte persoane care il urmareau", se mai arata in acordul de recunoastere a vinovatiei.Procurorul a retinut ca din inregistrarea in care vloggerul foloseste cuvinte care nu pot fi reproduse, instigarea la viol este evident., se mai arata in acordul de recunoastere incheiat de "Colo".Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti a confirmat acordul de recunostere a vinovatiei aratant ca "prin indemnul facut de inculpat catre urmaritorii sai, (indemn sustinut de asa zise justificari constand in aspectul fizic provocator si vestimentatia sumara a persoanelor de sex feminin minore intalnite pe strada, cu atat mai mult cu cat eventualele fapte de viol vizau persoane minore, stiute ca fiind usor influentabile si astfel vulnerabile, acesta a afectat in mod semnificativ relatiile sociale privind convietuirea sociala, a caror formare, dezvoltare si dainuire normala, sunt conditionate de apararea in modul cuvenit a securitatii publice si ordinii sociale".Judecatorul a explicat si motivele pentru care o amenda penala este suficienta. ", se arata in sentinta Judecatoriei Sectorului 2, care nu figureaza atacata cu apel.