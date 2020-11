Presedintele CJ Harghita si primarii din judet solicita redeschiderea scolilor; exista intentia ca problema sa se transeze in instanta

Intr-o luare de pozitie semnata de 64 din cei 67 de primari din judet se arata ca in majoritatea tarilor europene cursurile de desfasoara normal, iar decizia Romaniei de a inchide portile unitatilor scolare va avea efect pe termen lung."In opinia noastra, efectele predarii online vor avea consecinte pe termen lung, deoarece Guvernul, in ultimele 6 luni, nu a fost capabil sa doteze scolile cu instrumente digitale si nu a creat infrastructura necesara educatiei digitale si nici continuturile educationale digitale, - curriculumul digital - necesare pentru educatia online. Totodata, profesorii si specialistii in educatie sustin ca in cazul prescolarilor si a elevilor din clasele primare, prin predarea online, nu se pot dezvolta abilitatile de comunicare orale si de scriere si nici abilitatile de intelegere a unui text. Educatia online afecteaza negativ copiii proveniti din familiile defavorizate, carora nu le sunt oferite conditiile tehnice necesare de a participa la educatia online. Inchiderea scolilor va spori si mai mult decalajul dintre scolile din zonele rurale si urbane, respectiv dintre copiii care traiesc in conditii mai bune si cei care traiesc in conditii dificile", se arata in luarea de pozitie mentionata.De asemenea, se precizeaza ca lipsa competentelor digitale este o alta bariera majora in educatia online, "exacerbata in continuare de lipsa sprijinului oferit de catre parinti".In cazul copiilor mici, se arata in documentul citat, scoala online nu functioneaza fara ajutorul direct al unui adult, iar telemunca si educatia online in acelasi timp nu sunt fezabile in familiile cu mai multi copii."Exista comunitati in care educatia online este dificila sau imposibila de implementat, caz in care numai educatia bazata pe prezenta fizica poate ajuta la reducerea parasirii timpurii a scolii", se precizeaza in luarea de pozitie.Prin urmare, Consiliul Judetean Harghita si liderii autoritatilor publice locale din judet cer Guvernului ca in fiecare gradinita si scoala, de la clasele pregatitoare pana in clasa a VIII-a inclusiv, "aflate in scenariul verde", sa se reia cursurile "fata in fata", iar comitetele locale pentru situatii de urgenta si autoritatile publice locale sa decida inchiderea scolilor, daca aceasta masura este justificata.Presedintele Consiliului Judetean, Borboly Csaba, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca s-a depus la Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Harghita un proiect de hotarare prin care se cere redeschiderea scolilor aflate in scenariul verde, iar la Ministerul Educatiei a fost inaintata o propunere de modificare a ordinului ministrului, privind suspendarea cursurilor care presupun prezenta fizica a elevilor si cadrelor didactice.Daca cele doua propuneri nu vor fi acceptate, Borboly Csaba a precizat ca se intentioneaza ca problema sa fie rezolvata in instanta "Mergem mai departe, in contencios administrativ si vom argumenta cu tot ce ati auzit si mai cerem si prin intermediul mass-media ca toti cei care pot sa ne sustina cu argumente sa ni se alature, pentru ca eu cred ca trebuie sa mergem mai departe la justitie si trebuie sa oprim aceasta decizie, care este in defavoarea tinerei generatii", a declarat Borboly.Acesta a facut referire si la rezultatele unui sondaj despre educatia online, la care au raspuns 1.526 de cadre didactice din judet si care arata ca 72% dintre respondenti considera ca lipsa dispozitivelor electronice si a conexiunii la Internet reprezinta cea mai mare problema in aceasta perioada.De asemenea, mai bine de jumatate dintre dascalii participanti la sondaj spun ca nu au primit instruire metodologica privind invatamantul online, dar si ca elevilor le lipseste motivatia de a participa la cursuri, in vreme ce 37% dintre ei spun ca nu au echipament pentru invatamantul online.La conferinta de presa a participat, in format online, si consilierul judetean Racz Arpad, director al unei scoli de pe Valea Ghimesului, care a vorbit despre faptul ca in zona nu exista semnal la operatorul de telefonie la care sunt conectate tabletele primite de la Ministerul Educatiei, facand referire si la faptul ca putini elevi au camera proprie si trebuie sa participe la cursuri online in aceeasi incapere in care se afla mama, bunica sau fratii mai mici.De asemenea, primarul comunei Sansimion, Kozma Istvan, prezent la conferinta de presa, a spus ca parintii sunt revoltati pentru ca nu se redeschid scolile, in contextul in care in localitate nu s-a mai inregistrat nici un caz de infectare cu noul coronavirus din data de 14 noiembrie.In luarea de pozitie a presedintelui CJ si primarilor din judet se mai subliniaza ca "deschiderea scolilor si mentinerea deschisa a acestora se justifica si prin faptul ca, potrivit opiniei oficiale si a specialistilor, izbucnirea celui de-al doilea val al epidemiei nu poate fi legata de deschiderea institutiilor de invatamant si ca masurile impotriva raspandirii epidemiei au functionat cel mai eficient in cazul institutiilor de invatamant, nefiind identificate focare semnificative de contaminare in institutiile de invatamant".