Masacrul de la Onesti: Sotia criminalului a mai sechestrat, in trecut, un om in apartamentul groazei, tot din cauza casei pierdute. Ce a facut atunci Politia

Astfel, in acelasi apartament a mai avut loc o sechestrare de persoane, protagonista fiind atunci sotia ucigasului Gheorghe Muresan, Aurelia, aflata si ea in spatele gratiilor in urma evenimentelor de acum cateva zile. Femeia, fosta angajata la Societatea Chimcomplex, unde avea in gestiune un depozit, a sechestrat un lucrator al combinatului chimic din Onesti, trimis probabil de conducere sa faca o evaluare a apartamentul pierdut de familia Morosan.Atunci nu s-a ajuns la acte de violenta , angajatul fiind eliberat la scurt timp. Povestea pierderii apartamentului de catre familia Morosanu pleaca de la inceputul anilor 2000, cand societatea unde lucra Aurelia Morosan a deschis proces impotriva ei pentru delapidare. Femeii i s-a pus in sarcina o paguba importanta, de ordinul sutelor de mii de lei, iar firma unde lucra si-a dorit sa recupereze din paguba prin vanzarea apartamentului.Comisia de inventariere a bunurilor a ajuns la concluzia ca din depozite au disparut peste 7.600 kilograme bare de titan, robineti, corpuri de ventilatie, bare de otel si inox, tevi si alte materiale. "In conditiile in care nu veti executa de buna voie obligatia, se va proceda la scoaterea la vinzare a imobilului, proprietatea dumneavoastra, situat in Onesti", potrivit unui articol de presa scris de Ziarul de Iasi pe 16 februarie 2003. Aurelia Morosan s-a aparat mereu spunand ca a fost furata din gestiune, dupa ce depozitul a fost spart succesiv, lucru pe care nu a reusit sa-l probeze. "Este lipsa de gestiune, dar de ce? Pentru ca s-au spart magaziile. Sa mi se aduca macar doi martori care sa spuna ca eu sunt vinovata ca n-am sigilat corect magaziile, sau ca n-am pus lacatul ca lumea. Dar sa-mi demonstreze cu documente", preciza aceasta pentru presa locala la momentul furtului.De altfel, Aurelia Morosan a mai avut in trecut probleme cu societatea unde a lucrat, in anul 1994 fiindu-i desfacut contractul de munca pentru acuzatii de furt . Societatea a fost obligata de instanta sa o reangajeze, inclusiv cu plata salariilor din urma, dupa doi ani de procese, pe postul de primitor-distribuitor la depozitul de metalurgice, neferoase si electrice.Un alt muncitor de la societatea la care a ajuns apartamentul familiei Morosan a povestit zilele trecute la un post de televiziune national ca in anul 2016 a venit sa faca ordine in casa iar Aurelia Morosan l-a atacat cu un spray lacrimogen. "A dat cu spray, am deschis usa cand am vazut ca a pus mana, i-am blocat mana, a cazut spray-ul jos.. Ea ca e apartamentul ei. A venit Politia, mi-a spus daca vreau sa fac reclamatie", a spus acesta reporterilor.De mentionat ca cei doi barbati care au fost ucisi luni, 1 martie, la Onesti, Silviu Istoan, de 38 de ani, si Dan Patatu 55 de ani, erau la randul lor angajati la Chimcomplez, combinatul unde a lucrat si sotia ucigasului.