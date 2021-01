Procurorii au oprit lucrarile la blocul de locuinte din Strada Visarion. Sunt sase suspecti

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de sase suspecti pentru savarsirea mai multor infractiuni de fals material in inscrisuri oficiale, fals in declaratii, omisiunea sesizarii si executarea de lucrari fara autorizatie de desfiintare.Procurorii noteza in ordonanta ca, in cursul anului 2017, doi proprietari ai unei cladiri din Strada Visarion, Sector 1, Bucuresti, situat intr-o zona protejata construita si de o importanta valoare culturala, au declarat in fals in fata notarului ca imobilul a disparut ca urmare a autodemolarii, cu toate ca in realitate existau elemente de constructie pe teren.Ulterior, spun anchetatorii, doi suspecti, functionari in cadrul Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sector 1, ar fi falsificat cartea funciara, in sensul ca au radiat constructiile, cu toate ca aveau cunostinta ca acestea nu erau demolate."In perioada 2017 - 2019, un suspect, care a dobandit ulterior in proprietate imobilul, a demolat elemente de constructie fara existenta unei autorizatii de desfiintare si a demarat construirea unui bloc de locuinte. In timp ce imobilul era demolat, o suspecta, politist local in cadrul Directiei Generale de Politie Locala, a constatat ca erau efectuate lucrari de demolare a imobilului fara existenta unei autorizatii de desfiintare si a intocmit un proces verbal, dar a omis sesizarea organelor de urmarire penala", se mentioneaza in comunicat.Parchetul informeaza ca prin ordonanta procurorului din data de 19 ianuarie s-a dispus oprirea temporara a executarii lucrarilor la blocul de locuinte din Strada Visarion CITESTE SI: