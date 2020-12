Reactia autoritatilor romane, dupa sentinta potrivit careia impunerea purtarii mastii in spatii deschise este nelegala: "Instanta s-a pronuntat pe un ordin de carantinare zonala"

"In ceea ce priveste prevederea prin care se constituie obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatii inchise si deschise, reiteram articolul prevazut in ultimul Ordin de prelungire a carantinei zonale pentru municipiul Constanta, astfel:Se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa se acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au implinit 5 ani, prezente in spatii inchise si deschise.Baza legala a acestui ordin o constituie Hotararea de Guvern nr.1065 din 11 decembrie 2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 decembrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.In Anexa 2 privind masurile pentru asigurarea rezilientei comunitatilor, se precizeaza ca in spatiile publice, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura", transmite Departamentul pentru Situatii de Urgenta.Dosarul a fost deschis de o avocata din Constanta, dupa carantinarea municipiului. Aceasta cere ca DSU sa puna la dispozitie intreaga documentatie care a stat la baza emiterii ultimelor ordine de carantinare a municipiului Constanta."Anuleaza partial prevederile art. 4 pct. 15 din Ordinul Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta nr. 4660427 din 17.12.2020, publicat in Monitorul oficial nr. 1257 din 18 decembrie 2020, in ceea ce priveste instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie in spatii deschise, in sensul inlaturarii sintagmei "...si deschise", este decizia Curtii de Apel Bucuresti.CITESTE SI: