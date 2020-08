Remus Radoi, pus sub control judiciar 60 de zile pentru evaziune fiscala. Radoi a fost implicat in cazul Caracal

Remus Radoi si Ionut Tirna, din comuna Redea, judetul Olt, au fost retinuti, joi dupa-amiaza, pentru evaziune fiscala si folosirea cu rea-credinta a creditului unei societati pentru a favoriza o alta societate."Politisti din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Craiova au retinut pentru 24 de ore doi barbati, de 34 si 42 de ani, din comuna Redea, judetul Olt, cercetati intr-o cauza aflata sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si folosirea cu rea-credinta a creditului unei societati pentru a favoriza o alta societate. In fapt, cei in cauza, in calitate de administratori ai unei societati comerciale specializata in activitati de paza si protectie, in perioada ianuarie 2016-august 2019, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, ar fi asigurat declararea si inregistrarea in evidenta contabila de achizitii nereale, de la mai multe societati furnizoare, in baza carora a fost dedus nelegal TVA, sustragandu-se astfel de la plata obligatiilor fiscale in suma de 245.937 de lei", a informat IPJ Dolj.Potrivit sursei citate, in perioada 2018-2019, cei doi ar fi folosit resursele financiare ale societatii intr-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza o alta societate pe care o administrau, producand astfel un prejudiciu de 459.735 de lei.Remus Radoi, cunoscut din cazul Caracal, administra doua firme de paza la care ar fi apelat fostul adjunct al IPJ Olt Nicolae Alexe pentru gasirea Alexandrei Macesanu.