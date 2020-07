Se trag la sorti numele judecatorilor care vor face parte din Biroul Electoral Central la alegerile locale

"In temeiul art. 38 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie aduce la cunostinta urmatoarele: In ziua de 30 iulie 2020, orele 13,00, vor fi desemnati, prin tragere la sorti, in sedinta publica, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din data de 27 septembrie 2020", se arata intr-un anunt al Instantei supreme.Sedinta va avea loc la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sala Sectiile Unite.