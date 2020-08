Un barbat amendat de Politia Locala cu 3.000 de lei a obtinut anularea sanctiunii demonstrand in instanta ca nu are discernamant

Sanctiunea a fost aplicata de Politia Locala in luna ianuarie a anului 2020. Potrivit adevarul.ro, timisoreanul a fost amendat cu 3.000 de lei pentru ca fost prins abandonand un sac cu haine pe domeniul public. Potrivit sursei citate, barbatul a aratat in instanta ca a actionat la indemnul unor vecini si a depus la Judecatoria Timisoara documente care sa ateste ca este incadrat intr-un grad de handicap accentuat, suferind de schizofrenie paranoida si de retardard mintal., se arata, potrivit sursei citate, in cererea de chemare in judecata.Judecatoria Timisoara a dispus anularea amenzii, judecatorul considerand ca barbatul amendat de Politia Locala a demonstrat prin documentele depuse la dosar ca "este persoana cu handicap accentuat, iar potrivit codurilor de pe certificat coroborat cu lista tabelara a bolilor, se retine ca acesta are distorsiuni ale gandirii si perceptiei, vointa fiind absenta sau relativ discreta, starile bolilor sale determinand un comportament iresponsabil si imprevizibil"., se mai arata in sentinta Judecatoriei Timisoara, citata de adevarul.ro . Hotararea nu este definitiva.