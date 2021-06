Un politist din Alba si un arheolog, urmariti penal pentru sapte infractiuni. Cum se poate fabrica un dosar cu probe falsificate

Povestea socanta a dosarului

Deplasari neconsemnate in registrul Politiei

Politistul este comisar sef si are atributii la nivelul institutiei in ceea ce priveste furtul si traficul de obiecte de patrimoniu, sustrase din situri arheologice. Alaturi de politist (C. M.) mai este urmarit penal si un arheolog (P. C.) de la Muzeul Unirii din Alba Iulia.Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia. Procurorul a dispus recent inceperea urmaririi penale cu privire la infractiunile de inducere in eroare a organelor judiciare, sustragerea sau distrugerea de probe ori inscrisuri, cercetare abuziva, represiune nedreapta, fals informatic, fals intelectual si marturie mincinoasa. Parte vatamata in dosar este un barbat din Alba Iulia (E. D. L.) care, pe baza probelor suspectate ca ar fi fost falsificate, a fost trimis in judecata pentru furt de bunuri de patrimoniu.In 12 martie 2021, Judecatoria Alba Iulia a admis plangerea acestuia impotriva ordonantei de clasare din data de 17 aprilie 2019 pronuntata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia mentinuta prin ordonanta procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia. Judecatorul a desfiintat ordonanta atacata si a trimis cauza la procuror pentru a incepe urmarirea penala in mod legal. In 11 mai 2021, procurorul la care a ajuns dosarul a dispus inceperea urmaririi penale impotriva comsiarului sef si a expertului arheolog.Povestea dateaza din noiembrie 2014, cand IPJ Alba anunta retinerea a doua persoane, printre care si barbatul din Alba Iulia, pentru sustragerea a zeci de obiecte de patrimoniu (sabii, pumnale, varfuri de lance, varfuri de sageti, zabale, fibule) din situri arheologice unde chiar si accesul cu detectorul de metale este interzis altor persoane decat celor care desfasoara activitati de cercetare. Cei doi au fost eliberati a doua zi, dar cercetarile au durat pana in anul 2018 , cand au fost trimisi in judecata. In cazul barbatului din Zlatna (T.G.), cauza a fost disjunsa pentru infractiunea de nerespectare a regimului armelor si munitiilor si efectuarea de operatiuni cu articole pirotehnice, acesta fiind achitat definitiv in iunie 2020.Pentru persoana din Alba Iulia, dosarul penal s-a judecat in faza de camera preliminara timp de trei ani. Aceasta a aflat despre unele probe din dosar, doar la momentul inregistrarii documentelor la instanta , in 2018. Astfel a descoperit ca unele probe prezentate de Politie si Parchet nu corespund adevarului si a contestat autenticitatea acestora. In 17 iunie 2021, Tribunalul Alba a dispus definitiv retrimiterea cauzei la Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia si eliminarea din dosar a probelor suspecte ca fiind falsificate."Constata nulitatea urmatoarelor inscrisuri: proces verbal de efectuare a cercetarii la fata locului din data de 02.04.2014, proces verbal de efectuare a reconstituirii din 12.11.2014, procesul verbal de efectuare a cercetarii la fata locului din data de 01.04.2014 precum si anexele acestora. Exclude din materialul probator inscrisurile mai sus mentionate . Dispune indepartarea de la dosarul cauzei de catre Parchetul de pe Judecatoria Alba Iulia a acestor mijloace de proba, precum si eliminarea referirilor la aceste mijloace de proba si a redarii continutului acestor mijloace de proba din rechizitoriul nr. 261/P/2014 din data de 23.08.2018. Masura va fi dusa la indeplinire de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia", se mentioneaza in minuta hotararii completului de camera preliminara de la Tribunalul Alba.Anterior, intre instanta si IPJ Alba a existat o corespondenta pe tema documentelor mentionate. Tribunalul a solicitat Politiei sa comunice instantei numele si calitatea persoanei care a semnat procesele verbal de cercetare la fata locului din 1 si 2 aprilie 2014 si si procesul verbal de efectuare a reconstituirii din 12 noiembrie 2014, la rubrica tehnician criminalist.IPJ a raspuns ca in registrele de cercetare la fata locului ale Biroului de Investigare Tehnico-Stiintifica a Locului Faptei, existente in arhiva Serviciului Criminalistic, registre in care se consemneaza toate deplasarile efectuate de catre tehnicienii si specialistii criminalisti, "nu au fost consemnate cele trei deplasari".Este vorba despre o cercetare la fata locului din data de 1 aprilie 2014 in situl arheologic Craiva din comuna Cricau, procesul verbal de cercetare din 2 aprilie 2014 care ar fi fost efectuat pe raza localitatii Bulbuc (situl arheologic Bulbuc) din comuna Ceru Bacainti, respectiv reconstituirea din data de 12 noiembrie 2014, efectuata in situl arheologic cetatea dacica de la Piatra Craivii din comuna Cricau. "Nu putem stabili cine a semnat aceste documente, puse de dumneavoastra in xerocopie la rubrica tehnician criminalist", se mantioneaza in adresa IPJ Alba din 4 mai 2021.In esenta, cele trei documente descriu ceea ce ar fi descoperit politistii in cele trei situri arheologice mentionate, de unde ar fi fost sustrase bunurile de patrimoniu de catre persoana inculpata si trimisa in judecata. Faptul ca in arhiva IPJ Alba nu exista inregistrate aceste deplasari, lucru obligatoriu, ridica mari semne de intrebare in legatura cu autenticitatea acestora.In cazul expertului arheolog de la Muzeul Unirii, faptele se refera la un raport de constatare muzeografica din 2017 cu referiri la bunuri ridicate de la domiciliul barbatului din Alba Iulia si la o declaratie de martor, ambele cuprinzand relatari suspecte a fi nereale.